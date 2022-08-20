Артета объяснил, почему Жезус ушел из "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему нападающий Габриэль Жезус ушел из "Манчестер Сити".

Жезус ярко начал свою карьеру в "Арсенале", продлив отличный предсезонный период двумя голами и двумя результативными передачами в двух первых матчах новой кампании Премьер-Лиги.



В "Сити" Габриэль был лишь игроком ротации, тогда как Артета дает 25-летнему бразильцу возможность раскрыться в качестве лидера, и Микель видит в этом следующий шаг для своего подопечного.



"Это то, в чем он нуждался. Конечно, он сыграл много матчей в этой лиге за последние годы, но не так много в стартовом составе, особенно в последние пару лет".



"Он по-настоящему хочет ощущать себя игроком, который делает разницу для команды, в этом его следующий шаг".



"Конечно, мы знаем, что он за игрок и что он даст нам. Он выиграл все за последние годы, он придерживается высоких стандартов — стандартов побед".



"Конечно, нам пришлось изменить его роль, у него другие обязанности в этом клубе, и теперь он один из лидеров. Он лидер от природы, и он на той стадии своей карьеры, когда он готов делать то, что мы требуем от него", — цитирует Артету Evening Standard.