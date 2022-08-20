Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Вулверхэмптоном"

"Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Вулверхэмптоном" благодаря голу Харри Кейна.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте отреагировал на ничью 2:2 с "Челси", убрав из стартового состава Кристиана Ромеро и Райана Сессеньона, которых заменили Давинсон Санчес и Иван Перишич.



В старте у "волков" появились новичок Матеуш Нунеш, Жоау Моутиньо и Гонсалу Гедеш. Эти трое заменили Моргана Гиббс-Уайта, Леандера Дендонкера и Хвана Хи Чхана.



Несмотря на определенное территориальное преимущество "Тоттенхэма", предпочтительнее в начале матча смотрелся "Вулверхэмптон". Гости отлично оборонялись и доводили свои атаки до ударов, тогда как у хозяев игра впереди совсем не ладилась.



На 42-й минуте "волки" были по-настоящему близки ко взятию ворот, однако после удара Нунеша головой мяч прошел рядом со штангой.



На 45-й минуте "шпоры", наконец, нанесли свой первый удар в створ. Это бил головой Харри Кейн, но голкипер Жозе Са вытащил мяч из под перекладины.



Второй тайм "Тоттенхэм" начал на порядок лучше, а на 51-й минуте Кейн даже головой пробил в перекладину.



В атаках хозяев, наконец, появилась острота, и это увенчалось голом на 64-й минуте. После подачи углового Перишич сыграл на опережение, головой переправив мяч дальше, и Кейн с пары метров поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, "шпоры" ослабили хватку, однако их соперник на ответный гол не наиграл. Лишь Рубен Невеш имел хороший момент, пробив со штрафного рядом со штангой.



"Тоттенхэм" невыразительно провел первый тайм, однако Конте удалось привести свою команду в чувство в перерыве, и это нашло отражение на табло.



"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче