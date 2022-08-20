Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Вулверхэмптоном"
"Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Вулверхэмптоном" благодаря голу Харри Кейна.
Главный тренер "шпор" Антонио Конте отреагировал на ничью 2:2 с "Челси", убрав из стартового состава Кристиана Ромеро и Райана Сессеньона, которых заменили Давинсон Санчес и Иван Перишич.
В старте у "волков" появились новичок Матеуш Нунеш, Жоау Моутиньо и Гонсалу Гедеш. Эти трое заменили Моргана Гиббс-Уайта, Леандера Дендонкера и Хвана Хи Чхана.
Несмотря на определенное территориальное преимущество "Тоттенхэма", предпочтительнее в начале матча смотрелся "Вулверхэмптон". Гости отлично оборонялись и доводили свои атаки до ударов, тогда как у хозяев игра впереди совсем не ладилась.
На 42-й минуте "волки" были по-настоящему близки ко взятию ворот, однако после удара Нунеша головой мяч прошел рядом со штангой.
На 45-й минуте "шпоры", наконец, нанесли свой первый удар в створ. Это бил головой Харри Кейн, но голкипер Жозе Са вытащил мяч из под перекладины.
Второй тайм "Тоттенхэм" начал на порядок лучше, а на 51-й минуте Кейн даже головой пробил в перекладину.
В атаках хозяев, наконец, появилась острота, и это увенчалось голом на 64-й минуте. После подачи углового Перишич сыграл на опережение, головой переправив мяч дальше, и Кейн с пары метров поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, "шпоры" ослабили хватку, однако их соперник на ответный гол не наиграл. Лишь Рубен Невеш имел хороший момент, пробив со штрафного рядом со штангой.
"Тоттенхэм" невыразительно провел первый тайм, однако Конте удалось привести свою команду в чувство в перерыве, и это нашло отражение на табло.
"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
20.08.2022 16:25
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Последние комментарии:
Жирольт оруууу
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Стиви 0 Джерард уже встал на четвереньки перед чёрным хозяином, всё по классике, ничего не меняется в АПЛ
ехехехе
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Харри Кейн побил рекорд Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в Премьер-лиге за один клуб в истории турнира, у нападающего «Тоттенхэма» теперь 185 голов!
КОРОЛЬ!!!
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Уэсли Фофана сююююююдаааа нахууууууууй
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Заа исполнил
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КП с Виллой жгут
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вперёд ЭВЕРТОНСИ! ПОБРАТИМСИ!
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Уоткинс хорош
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щас такой роофл был. на крупном техническом сайте в новости про новый макбук (ввозится по серому импорту) сначала спросил -а у него русская клава? кто-то прикольнулся -нет наклейки. на что я без задних мыслей написал - а ведь могут на этом сером импорте тупо отключить русский язык в системе... не прошло и 3 минут как мое сообщение удалили, а аккаунт полностью забанили (заблокировали и удалили все посты при моем высоком рейтинге)... такая вот свобода слова)))
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Стиви против Патрика, поехали
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Петух
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А я вам напоминаю, что сейчас есть эксклюзивная возможность заказать характеристику ватного юзера(на выбор) в концепции фетального нарциссизма.
Успей поймать удачу, ведь заявки принимаються до
воскресенья, 21 августа, 9-00 по Киеву.
Не упусти свой шанс.
Ник неймы " сосидж и муфк94 заняты".
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Топовая победа,топовый гол Кейна. COYS.Петух однажды,петух навсегда!
(ответить)
" Чистилище, да. Чистилище вроде как посередине. Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм». (с)
(ответить)
Дон Конте,на ротан Тухелю сделал Конче…
(ответить)
Ваще пох.)))
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Двое наемных убийц в исполнении Колина Фаррелла и Брендана Глисона в Музее Грунинге стоят возле триптиха Иеронима Босха «Судный день».
– Здесь изображен последний день на земле. Когда людей будут судить за грехи, которые они совершили, и все такое.
– Ага, решать будут, кого в ад, а кого в рай?
– Да.
– Но есть же одно место, как оно называется?
– Чистилище.
– Чистилище, да. Чистилище вроде как посередине. Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».
Фильм «Залечь на дно в Брюгге» вышел в начале 2008 года, собрал несколько престижных премий, был номинирован на «Оскар» за оригинальный сценарий. Но среди футбольных болельщиков стал культовым именно из-за шутки про «Тоттенхэм».
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Штатная победа чемпионов! Движемся к трону!!!!
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Признавайтесь, кто тоже погорел от мощи тоттенхема!?
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Гол Кейна это подрыв пуканы пенсолохов
это правда
Сечёте?)
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