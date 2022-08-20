Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Вулверхэмптоном"

Харри Кейн "Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Вулверхэмптоном" благодаря голу Харри Кейна.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте отреагировал на ничью 2:2 с "Челси", убрав из стартового состава Кристиана Ромеро и Райана Сессеньона, которых заменили Давинсон Санчес и Иван Перишич.

В старте у "волков" появились новичок Матеуш Нунеш, Жоау Моутиньо и Гонсалу Гедеш. Эти трое заменили Моргана Гиббс-Уайта, Леандера Дендонкера и Хвана Хи Чхана.

Несмотря на определенное территориальное преимущество "Тоттенхэма", предпочтительнее в начале матча смотрелся "Вулверхэмптон". Гости отлично оборонялись и доводили свои атаки до ударов, тогда как у хозяев игра впереди совсем не ладилась.

На 42-й минуте "волки" были по-настоящему близки ко взятию ворот, однако после удара Нунеша головой мяч прошел рядом со штангой.

На 45-й минуте "шпоры", наконец, нанесли свой первый удар в створ. Это бил головой Харри Кейн, но голкипер Жозе Са вытащил мяч из под перекладины.

Второй тайм "Тоттенхэм" начал на порядок лучше, а на 51-й минуте Кейн даже головой пробил в перекладину.

В атаках хозяев, наконец, появилась острота, и это увенчалось голом на 64-й минуте. После подачи углового Перишич сыграл на опережение, головой переправив мяч дальше, и Кейн с пары метров поразил ворота — 1:0.

Открыв счет, "шпоры" ослабили хватку, однако их соперник на ответный гол не наиграл. Лишь Рубен Невеш имел хороший момент, пробив со штрафного рядом со штангой.

"Тоттенхэм" невыразительно провел первый тайм, однако Конте удалось привести свою команду в чувство в перерыве, и это нашло отражение на табло.

"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2022 16:25

Количество просмотров Просмотров: 1189

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 20.08.2022 17:27 # jirrort
    Жирольт оруууу

    (ответить)

  2. sellman 20.08.2022 17:27 # sellman
    Стиви 0 Джерард уже встал на четвереньки перед чёрным хозяином, всё по классике, ничего не меняется в АПЛ

    ехехехе

    (ответить)

  3. vagifspurs 20.08.2022 17:14 # vagifspurs
    Харри Кейн побил рекорд Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в Премьер-лиге за один клуб в истории турнира, у нападающего «Тоттенхэма» теперь 185 голов!

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  4. liverputin 20.08.2022 17:12 # liverputin
    Уэсли Фофана сююююююдаааа нахууууууууй

    (ответить)

  5. kukuruzzo 20.08.2022 17:09 # kukuruzzo
    Заа исполнил

    (ответить)

  6. takernotagiver 20.08.2022 17:08 # takernotagiver
    КП с Виллой жгут

    (ответить)

  7. skydreams 20.08.2022 17:08 # skydreams
    вперёд ЭВЕРТОНСИ! ПОБРАТИМСИ!

    (ответить)

  8. kukuruzzo 20.08.2022 17:07 # kukuruzzo
    Уоткинс хорош

    (ответить)

  9. b84 20.08.2022 17:04 # b84
    щас такой роофл был. на крупном техническом сайте в новости про новый макбук (ввозится по серому импорту) сначала спросил -а у него русская клава? кто-то прикольнулся -нет наклейки. на что я без задних мыслей написал - а ведь могут на этом сером импорте тупо отключить русский язык в системе... не прошло и 3 минут как мое сообщение удалили, а аккаунт полностью забанили (заблокировали и удалили все посты при моем высоком рейтинге)... такая вот свобода слова)))

    (ответить)

  10. kukuruzzo 20.08.2022 17:02 # kukuruzzo
    Стиви против Патрика, поехали

    (ответить)

  11. moneymaker 20.08.2022 16:54 # moneymaker
    Петух

    (ответить)

  12. iskander8sg 20.08.2022 16:53 # iskander8sg
    А я вам напоминаю, что сейчас есть эксклюзивная возможность заказать характеристику ватного юзера(на выбор) в концепции фетального нарциссизма.
    Успей поймать удачу, ведь заявки принимаються до
    воскресенья, 21 августа, 9-00 по Киеву.
    Не упусти свой шанс.
    Ник неймы " сосидж и муфк94 заняты".

    (ответить)

  13. jirrort 20.08.2022 16:51 # jirrort
    Топовая победа,топовый гол Кейна. COYS.Петух однажды,петух навсегда!

    (ответить)

  14. takernotagiver 20.08.2022 16:48 # takernotagiver
    " Чистилище, да. Чистилище вроде как посередине. Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм». (с)

    (ответить)

  15. v-0987654321 20.08.2022 16:45 # v-0987654321
    Дон Конте,на ротан Тухелю сделал Конче…

    (ответить)

  16. sexan 20.08.2022 16:45 # sexan
    Ваще пох.)))

    (ответить)

  17. takernotagiver 20.08.2022 16:44 # takernotagiver
    Двое наемных убийц в исполнении Колина Фаррелла и Брендана Глисона в Музее Грунинге стоят возле триптиха Иеронима Босха «Судный день».

    – Здесь изображен последний день на земле. Когда людей будут судить за грехи, которые они совершили, и все такое.

    – Ага, решать будут, кого в ад, а кого в рай?

    – Да.

    – Но есть же одно место, как оно называется?

    – Чистилище.

    – Чистилище, да. Чистилище вроде как посередине. Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».

    Фильм «Залечь на дно в Брюгге» вышел в начале 2008 года, собрал несколько престижных премий, был номинирован на «Оскар» за оригинальный сценарий. Но среди футбольных болельщиков стал культовым именно из-за шутки про «Тоттенхэм».

    (ответить)

  18. anabanana94 20.08.2022 16:39 # anabanana94
    Штатная победа чемпионов! Движемся к трону!!!!

    (ответить)

  19. thegodfather 20.08.2022 16:38 # thegodfather
    Признавайтесь, кто тоже погорел от мощи тоттенхема!?

    (ответить)

  20. v-0987654321 20.08.2022 16:37 # v-0987654321
    Гол Кейна это подрыв пуканы пенсолохов
    это правда


    Сечёте?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: