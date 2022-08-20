Стерлинг раскритиковал "Сити" за манеру обращения с ним
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Сити" за манеру обращения с ним.
Этим летом Стерлинг перешел из "Сити", где у него оставался год по контракту, в "Челси" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Стерлинг отметился только 23 появлениями в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги, и Рахим был в ярости от того, что его не ценили.
"Каждый хочет чувствовать себя желанным, и футбол — не исключение".
"Когда ты вкладываешь в игру всю свою душу, жертвуешь Днями рождений своих детей, и к тебе относятся определенным образом, это расстраивает".
"В то время я испытывал гнев, ярость, но теперь это в прошлом. Я лишь могу сосредоточиться на настоящем, а мое настоящее — здесь, в "Челси". Это возможность для меня выходить и демонстрировать свои таланты", — сообщил Стерлинг Sky Sports.
20.08.2022 16:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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в глаза кончал сру манку собаке
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когда он уходил из ЛФК мы рил думали, что он импрувнится и перейдет на некст лвл. По сути таким же и остался тупым бегунком, который в пустые ворота не попадает. на европейской арене ничего не показал, мечты о реал мадриде так и остались мечтами. сейчас перешел в околотоп клуб и скорее всего это последний более менее норм вариант для него.
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Все понятно, посмотрим как он запоет потом о Челси)))
А так удачи ему в новом клубе!
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Так-то он второй лучший бомбардир в эру Гвардиолы, после Агуэро.
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сцк, что за игроки пошли?!! все требуют к себе особого отношения. мало того что им миллионы платят и делают лицом клубов которомым 100+ лет и у которых гигантское кол-во настоящих болельщиков, их ещё нужно обоготворять и в попу целовать при каждой возможности. готов спорить он начнёт трэш говорить о челси когда уйдёт...
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ничего нового, Яя Туре до сих пор ждёт торт на днюху!
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Все пенсы нытики,нашёл свою стаю животное)
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Так Сити быдлохи всем давно ясно!
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Рахимчик, не п*зди давай, дорогой!
P.S. КОРОЛЬ!!!
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Ахахаха, полил желтенькой
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Слыш ты, пес. Тебя вытащили из портовой помойки, поставили на ноги и сделали человеком. За королевский клуб играл, так что сопи в тряпочку. Совсем негрилы ахуели уже.
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