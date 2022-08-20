Стерлинг раскритиковал "Сити" за манеру обращения с ним

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Рахим Стерлинг раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Сити" за манеру обращения с ним.

Этим летом Стерлинг перешел из "Сити", где у него оставался год по контракту, в "Челси" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Стерлинг отметился только 23 появлениями в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги, и Рахим был в ярости от того, что его не ценили.

"Каждый хочет чувствовать себя желанным, и футбол — не исключение".

"Когда ты вкладываешь в игру всю свою душу, жертвуешь Днями рождений своих детей, и к тебе относятся определенным образом, это расстраивает".

"В то время я испытывал гнев, ярость, но теперь это в прошлом. Я лишь могу сосредоточиться на настоящем, а мое настоящее — здесь, в "Челси". Это возможность для меня выходить и демонстрировать свои таланты", — сообщил Стерлинг Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1706

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 20.08.2022 17:25 # lfcynwa
    КОРОЛЬ!!!

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  2. chr1s8rown 20.08.2022 17:25 # chr1s8rown
    в глаза кончал сру манку собаке

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  3. bangladesh 20.08.2022 17:14 # bangladesh
    когда он уходил из ЛФК мы рил думали, что он импрувнится и перейдет на некст лвл. По сути таким же и остался тупым бегунком, который в пустые ворота не попадает. на европейской арене ничего не показал, мечты о реал мадриде так и остались мечтами. сейчас перешел в околотоп клуб и скорее всего это последний более менее норм вариант для него.

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  4. arhangel777 20.08.2022 17:04 # arhangel777
    Все понятно, посмотрим как он запоет потом о Челси)))
    А так удачи ему в новом клубе!

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  5. jirrort 20.08.2022 16:53 # jirrort
    Так-то он второй лучший бомбардир в эру Гвардиолы, после Агуэро.

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  6. petertosh 20.08.2022 16:47 # petertosh
    сцк, что за игроки пошли?!! все требуют к себе особого отношения. мало того что им миллионы платят и делают лицом клубов которомым 100+ лет и у которых гигантское кол-во настоящих болельщиков, их ещё нужно обоготворять и в попу целовать при каждой возможности. готов спорить он начнёт трэш говорить о челси когда уйдёт...

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  7. h22o 20.08.2022 16:43 # h22o
    ничего нового, Яя Туре до сих пор ждёт торт на днюху!

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  8. v-0987654321 20.08.2022 16:27 # v-0987654321
    Все пенсы нытики,нашёл свою стаю животное)

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  9. chelsiukpro 20.08.2022 16:24 # chelsiukpro
    Так Сити быдлохи всем давно ясно!

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  10. true-manc 20.08.2022 16:20 # true-manc
    Рахимчик, не п*зди давай, дорогой!

    P.S. КОРОЛЬ!!!

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  11. isidro 20.08.2022 16:17 # isidro
    Ахахаха, полил желтенькой

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  12. superglor 20.08.2022 16:16 # superglor
    Слыш ты, пес. Тебя вытащили из портовой помойки, поставили на ноги и сделали человеком. За королевский клуб играл, так что сопи в тряпочку. Совсем негрилы ахуели уже.

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