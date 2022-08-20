Стерлинг раскритиковал "Сити" за манеру обращения с ним

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Сити" за манеру обращения с ним.

Этим летом Стерлинг перешел из "Сити", где у него оставался год по контракту, в "Челси" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.



В прошлом сезоне Стерлинг отметился только 23 появлениями в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги, и Рахим был в ярости от того, что его не ценили.



"Каждый хочет чувствовать себя желанным, и футбол — не исключение".



"Когда ты вкладываешь в игру всю свою душу, жертвуешь Днями рождений своих детей, и к тебе относятся определенным образом, это расстраивает".



"В то время я испытывал гнев, ярость, но теперь это в прошлом. Я лишь могу сосредоточиться на настоящем, а мое настоящее — здесь, в "Челси". Это возможность для меня выходить и демонстрировать свои таланты", — сообщил Стерлинг Sky Sports.