Антони допускает свой уход из "Аякса"

Вингер "Аякса" Антони заявил, что не исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

На текущей неделе "Аякс" отклонил предложение "Юнайтед" о покупке Антони в размере 68 миллионов фунтов.



Согласно слухам, "красные дьяволы" продолжают переговоры с "Аяксом", и 22-летний бразилец считает свой отъезд из Амстердама возможным.



"Я лишь хочу сказать, что вместе со своей семьей, партнерами по бизнесу и "Аяксу" хочу прийти к правильному решению, которое будет хорошим для каждого. Мое будущее определит Бог".



"Могу ли я гарантировать, что останусь в "Аяксе"? Нет, не могу, если быть предельно честным".



"Сейчас я сосредоточен на игре в футбол, а все остальные вопросы поручил своим агентам и своему брату. Они посоветуют мне, как поступить лучше всего".



"Если все мы решим, что я останусь здесь, то я буду знать, что это лучше всего для меня и для клуба. Иначе я уйду", — сообщил Антони De Telegraaf.