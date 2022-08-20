"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Трево Чалобу

"Тоттенхэм" проявил интерес к защитнику "Челси" Трево Чалобе.

"Челси" решительно настроен приобрести еще одного центрального защитника в остатке трансферного окна вроде Весле Фофана из "Лестера", и это может негативно сказаться на шансах Чалобы получать игровые минуты на "Стэмфорд Бридж".



23-летний англичанин опасается, что приход новичка станет препятствием к его развитию, а потому открыт к смене клуба в это окно, будь то аренда или постоянный трансфер.



Как утверждает Evening Standard, интерес к Чалобе, чей контракт рассчитан до 2026 года, проявляют "Интер", "Рома", а теперь и "Тоттенхэм".



Если Трево действительно уйдет из "Челси", "синие" могут оставить в первой команде Итана Ампаду, который имеет на руках предложения от "Эмполи", "Специи" и других клубов из топ-5 европейских лиг.



Добавим, в этом календарном году Чалоба выходил в стартовом составе лишь на 10 из 33 матчей "Челси", хотя в начале прошлого сезона Трево играл более регулярно.