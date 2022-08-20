Варди заключил новый контракт с "Лестером"

Нападающий Джейми Варди заключил с "Лестером" новый контракт, рассчитанный до июня 2024.

Варди выступает за "Лестер" после своего перехода из полупрофессионального "Флитвуда" в 2012 году, за это время забив 164 гола в 387 матчах за "лис".



Вместе с "Лестером" Джейми выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Чемпионшип, став настоящей легендой клуба с "Кинг Пауэр".



В начале этой недели появились слухи, что о приобретении Варди задумывается "Манчестер Юнайтед", однако 35-летний англичанин, чей предыдущий контракт истекал в конце сезона, решил связать свое будущее с "Лестером".



"Я предельно счастлив, что продолжу выступать здесь. Теперь важно сосредоточиться на сезоне и на том, чтобы финишировать как можно выше. Я по-прежнему чувствую себя отлично, поэтому я продолжу помогать клубу изо всех сил, будь то голами или результативными передачами, ведь именно ради этого я здесь", — сообщил Варди.