Тухель подтвердил, что обсуждает новый контракт с "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель подтвердил, что обсуждает новый контракт со своим клубом.

Несмотря на то, что действующий контракт Тухеля истекает только в 2024 году, новые владельцы "Челси" хотят отблагодарить Томаса за проявленную преданность во время смены собственников клуба.



Тухель, возглавляющий "синих" с января 2021, уже общается насчет этого, но не лично, а через своих представителей.



"Переговоры ведутся. Думаю, будет лучше всего, если я сосредоточусь на своей команде, на футболе и на борьбе, учитывая нашу ситуацию и то, что мы в разгаре трансферного периода".



"Мои люди обо всем позаботятся, они общаются с владельцами. Вы знаете, насколько я рад быть здесь и как сильно мне это нравится. Так что это хорошо", — цитирует Тухеля Sky Sports.