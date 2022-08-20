Тухель подтвердил, что обсуждает новый контракт с "Челси"
Наставник "Челси" Томас Тухель подтвердил, что обсуждает новый контракт со своим клубом.
Несмотря на то, что действующий контракт Тухеля истекает только в 2024 году, новые владельцы "Челси" хотят отблагодарить Томаса за проявленную преданность во время смены собственников клуба.
Тухель, возглавляющий "синих" с января 2021, уже общается насчет этого, но не лично, а через своих представителей.
"Переговоры ведутся. Думаю, будет лучше всего, если я сосредоточусь на своей команде, на футболе и на борьбе, учитывая нашу ситуацию и то, что мы в разгаре трансферного периода".
"Мои люди обо всем позаботятся, они общаются с владельцами. Вы знаете, насколько я рад быть здесь и как сильно мне это нравится. Так что это хорошо", — цитирует Тухеля Sky Sports.
20.08.2022 12:00
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