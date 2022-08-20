Клопп: "В слухах насчет Кейта 0.0% правды"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял слухи насчет ухода полузащитника Наби Кейта из клуба.
На текущей неделе в немецкой прессе появилась информация, что Кейта чувствует себя несчастным в "Ливерпуле" и помышляет о смене клуба в это трансферное окно.
Возможным направлением для Наби назывался его бывший клуб "РБ Лейпциг", однако Клопп уверен, что 27-летний гвинеец останется.
"Это забавно, что мне приходится реагировать на такого рода "новости", потому что, сидя на моем месте, вы бы понимали, что обычно в этих "новостях" 0.0% правды".
"Вы можете подумать: "Ох, чему же тогда можно верить?" Ничему, абсолютно ничему. Наби болел неделю, в прошлый уикенд он оказался среди запасных, затем он возобновил тренировки и выглядит очень хорошо. Так что все в порядке".
"Он не тот игрок, который чересчур счастлив, когда не играет, но он и не должен им быть. Это совершенно нормально. Никто не подходил ко мне и не просил о чем-либо", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
20.08.2022 11:00
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