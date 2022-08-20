"Эвертон" обсуждает новый контракт с Пикфордом

"Эвертон" ведет переговоры со своим голкипером Джорданом Пикфордом о новом контракте.

Сейчас у Пикфорда остается два года по контракту, который он подписал летом 2018, спустя год после перехода из "Сандерленда" за 30 миллионов фунтов.



В прошлом сезоне Джордан сыграл ключевую роль в продлении "Эвертоном" своей прописки в Премьер-Лиге, а вдобавок остается первым номером сборной Англии.



"Ириски" хотят связать будущее 28-летнего Пикфорда на более длительный срок, и работа в этом направлении уже ведется.



"Клуб разговаривает с Джорданом. Он игрок огромной важности для нас, и каждый хочет, чтобы он остался, а сам Джордан очень счастлив здесь. Надеюсь, когда через пару недель это безумное трансферное окно закроется, мы сможем очень быстро договориться", — цитирует главного тренера "Эвертона" Фрэнка Лэмпарда The Independent.