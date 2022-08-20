Артета уверен, что Сака подпишет новый контракт с "Арсеналом"

Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что вингер Букайо Сака подпишет новый контакт с клубом.

Сака находится в системе "Арсенала" с семи лет. Букайо добился огромного прогресса с момента своего профессионального дебюта в 2019 году, заявив о себе не только на клубном уровне, но в сборной Англии, с которой он достиг финала Евро-2020.



Сейчас у Букайо уже идет предпоследний год по действующему контракту, однако Артета убежден, что потеря 20-летнего игрока "канонирам" не грозит.



"Я очень уверен, что мы — клуб и Букайо, его семья, его агента, каждый — очень совпадаем в том, чего мы хотим достичь. И теперь лишь нужно оформить это на бумаге", — цитирует Артету The Independent.