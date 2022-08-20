Вингер "Арсенала" Николя Пепе близок к переходу в "Ниццу" на правах аренды.

Купленный у "Лилля" за 72 миллиона фунтов в 2019 году Пепе до сих пор остается самым дорогим приобретением в истории "Арсенала".



Одновременно Николя является одним из крупнейших трансферных провалов "канониров", отметившись лишь пятью появлениями в старте и единственным голом в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



27-летний ивуариец не выходит в планы главного тренера "Арсенала" Микеля Ареты, и этот сезон, как сообщает Daily Mail, проведет вместе с Аароном Рэмси и Каспером Шмейхелем в "Ницце".



Ожидается, что "канониры" продолжат платить часть зарплаты Пепе в 140,000 фунтов в неделю.