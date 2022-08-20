Тухель не впечатлен раскаянием Дина

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его не впечатлило раскаяние арбитра VAR Майка Дина после матча против "Тоттенхэма".

Напомним, в своей колонке в Daily Mail Дин признал, что должен был пригласить рефери Энтони Тэйлора к монитору, чтобы принять решение о красной карточке для защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро, схватившего Марка Кукурелью из "Челси" за волосы.



По мнению Тухеля, это был настолько очевидный эпизод, что слова Дина выглядят банальностью.



"Если это такая большая и очевидная ошибка, что весь мир ее видит, то не признавать ее нет смысла".



"Должен сказать, я не совсем впечатлен его заявлением. Это было настолько очевидно, что я до сих пор не понимаю, как рефери не смог принять правильное решение", — цитирует Тухеля talkSPORT.