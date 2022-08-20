3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 20 августа, шестью поединками стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 14:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" проиграл только один из 13 последних матчей в Премьер-Лиге, забив 33 гола и пропустив восемь. "Вулверхэмптон" не знает побед уже девять поединков чемпионата кряду. "Шпоры" потерпели четыре поражения в семи последних домашних встречах с "волками" в чемпионате — как и в 38 предыдущих.



Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит до месяца с мышечной травмой. Клеман Лангле и Оливер Скипп решили свои проблемы со здоровьем.



"Вулверхэмптон" может устроить дебют для Матеуша Нунеша. Жоау Моутиньо возобновил тренировки на этой неделе.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" проигрывал два первых домашних матча в сезоне Премьер-Лиги пять раз — больше всех наравне с "Сандерлендом" и "Вест Хэмом". "Астон Вилла" одержала лишь одну победу в шести последних выездных поединках чемпионата (1 ничья, 4 поражения). В рамках Премьер-Лиги "орлы" только "Лестер" (8) побеждали чаще, чем "вилланов" (7).



"Пэлас" по-прежнему вынужден обходиться без Джека Батленд, Натана Фергюсона, Джеймса Томкинса и Джеймса Макартура.



Защитник "Виллы" Диего Карлос пропустит около полугода с надрывом ахилла. Кортни Хаус снова в строю.



ЭВЕРТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция



"Эвертон" проиграл оба первых матча в сезоне Премьер-Лиги, что случилось всего лишь во второй раз. В прошлый уикенд гол Тайво Авоньи обеспечил "Ноттингем Форест" первые очки в Премьер-Лиге за 23 последних года. В 10 встречах "ирисок" и "лесников" в рамках Премьер-Лиги не было зафиксировано ни одного ничейного результата.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре выбыл на три недели с травмой задней поверхности бедра. Бен Годфри и Аллан также остаются в лазарете, зато поправился Аллан.



Из лазарета "Форест" вернулись Райан Йетс и Стив Кук, но Джеку Колбеку все еще нездоровится. Главному тренеру Стиву Куперу предстоит оценить готовность своих новичков Моргана Гиббс-Уайта, Эммануэля Денниса, Шейху Куяте и Ремо Фройлера.



ФУЛХЭМ — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



"Фулхэм" рискует повторить клубный антирекорд из 13 матчей Премьер-Лиги без побед (4 ничьи, 8 поражений). "Брентфорд" выиграл восемь из 13 последних поединков чемпионата, набрав 26 очков. Прежде "дачники" и "пчелы" еще никогда не встречались в рамках высшего дивизиона.



Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра надеется залечить свою болячку вовремя. Харри Уилсон и Манор Соломон команде точно не помогут, Бобби Декордова-Рид под вопросом.



"Брентфорд" может задействовать выздоровевших Кристоффера Айера и Серхи Каньос. Итан Пиннок по-прежнему травмирован.



ЛЕСТЕР — САУТГЕМПТОН 17:00



Со старта прошлого сезона "Лестер" пропустил 17 голов после угловых в Премьер-Лиге — больше всех. "Саутгемптон" не знает побед на выезде в чемпионате уже восемь матчей кряду (3 ничьи, 5 поражений). В рамках Премьер-Лиги "лисы" побеждали "святых" 13 раз — больше, чем какую-либо другую команду.



Защитник "Лестера" Весле Фофана не в настроении играть в футбол, поскольку помышляет о "Челси". Харви Барнс залечил свое колено и готов сыграть первые минуты в этом сезоне.



Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс получил небольшую травму в прошлый уикенд, но в четверг возобновил тренировки. Ромен Перро, Тино Ливраменто и Тео Уолкотт по-прежнему вне игры.



БОРНМУТ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



"Борнмут" не знает поражений уже 11 домашних матчей чемпионата кряду (7 побед, 4 ничьи). "Арсенал" может впервые за последние 18 лет оформить три победы кряду на старте сезона Премьер-Лиги. "Вишенки" выиграли только одну из 10 последних встреч с "канонирами" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 7 поражений).



"Борнмут" предстоит оценить состояние нападающего Доминика Соланке, которого беспокоит лодыжка. Джо Ротуэлл и Райан Фредерикс играть по-прежнему не готовы. Джордан Земура переболел коронавирусом.



К дебюту за "Арсенал" готов Фабиу Виейра. Седрик Соареш и Эмиль Смит-Роу тоже поправили свое здоровье.