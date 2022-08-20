"Челси" сделал запрос насчет Магуайра

Харри Магуайр "Челси" сделал запрос насчет капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Магуайр ужасно отыграл прошлый сезон, да и новую кампанию начал неважно. По слухам, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг собирается убрать Харри из стартового состава на матч против "Ливерпуля" в понедельник, и это может поставить будущее самого дорогого защитника в мире под вопрос.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Челси" не отказывается от своих притязаний на Весле Фофана из "Лестера", но одновременно решил изучить возможность приобретения Магуайра.

Со стороны "Юнайтед" существует встречный интерес к вингеру "Челси" Кристиану Пулишичу, и это может помочь "синим" заполучить 29-летнего игрока сборной Англии.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 20.08.2022 00:36 # van-der-slav
    беритееееее берите берите

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  2. chelsiukpro 20.08.2022 00:21 # chelsiukpro
    В тройке центральных он бы в Челси зайграл! Конечно цена его уже максимум 25млн

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  3. true-manc 20.08.2022 00:13 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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