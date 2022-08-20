"Челси" сделал запрос насчет Магуайра

"Челси" сделал запрос насчет капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Магуайр ужасно отыграл прошлый сезон, да и новую кампанию начал неважно. По слухам, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг собирается убрать Харри из стартового состава на матч против "Ливерпуля" в понедельник, и это может поставить будущее самого дорогого защитника в мире под вопрос.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Челси" не отказывается от своих притязаний на Весле Фофана из "Лестера", но одновременно решил изучить возможность приобретения Магуайра.



Со стороны "Юнайтед" существует встречный интерес к вингеру "Челси" Кристиану Пулишичу, и это может помочь "синим" заполучить 29-летнего игрока сборной Англии.