"Реал" видит в Хейбьерге замену для Каземиро

Пьер-Эмиль Хейбьерг "Реал" рассматривает полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга на замену Каземиро.

В данный момент Каземиро находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью около 60 миллионов фунтов.

По информации The Telegraph, на место уходящего игрока главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет пригласить Хейбьерга, которого он пытался заманить еще в свой бывший клуб "Эвертон".

Однако в "Тоттенхэме" у Пьер-Эмиля остается еще три года по контракту, и наставник "шпор" Антонио Конте едва ли отпустит 27-летнего датчанина без равноценной замены.

С другой стороны, Хейбьерг не является незаменимым для Конте, который располагает на его позиции также Ивом Биссума и Родриго Бентанкуром.


Метки Каземиро, Реал, Тоттенхэм, Хейбьерг

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 23:00

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  1. jirrort 19.08.2022 23:46 # jirrort
    Чаво? А как же дорогущие негры, Тчуамени и Камавинга? Разве не из-за них слили Каземируша?

    (ответить)

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