"Реал" видит в Хейбьерге замену для Каземиро

"Реал" рассматривает полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга на замену Каземиро.

В данный момент Каземиро находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью около 60 миллионов фунтов.



По информации The Telegraph, на место уходящего игрока главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет пригласить Хейбьерга, которого он пытался заманить еще в свой бывший клуб "Эвертон".



Однако в "Тоттенхэме" у Пьер-Эмиля остается еще три года по контракту, и наставник "шпор" Антонио Конте едва ли отпустит 27-летнего датчанина без равноценной замены.



С другой стороны, Хейбьерг не является незаменимым для Конте, который располагает на его позиции также Ивом Биссума и Родриго Бентанкуром.