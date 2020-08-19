"Реал" видит в Хейбьерге замену для Каземиро
"Реал" рассматривает полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга на замену Каземиро.
В данный момент Каземиро находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью около 60 миллионов фунтов.
По информации The Telegraph, на место уходящего игрока главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет пригласить Хейбьерга, которого он пытался заманить еще в свой бывший клуб "Эвертон".
Однако в "Тоттенхэме" у Пьер-Эмиля остается еще три года по контракту, и наставник "шпор" Антонио Конте едва ли отпустит 27-летнего датчанина без равноценной замены.
С другой стороны, Хейбьерг не является незаменимым для Конте, который располагает на его позиции также Ивом Биссума и Родриго Бентанкуром.
19.08.2022 23:00
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Чаво? А как же дорогущие негры, Тчуамени и Камавинга? Разве не из-за них слили Каземируша?
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