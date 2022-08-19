"Юнайтед" объявил о договоренности по Каземиро
"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" насчет приобретения полузащитника Каземиро.
Как говорится в официальном заявлении "Юнайтед", Каземиро еще предстоит согласовать личный контракт, получить рабочую визу и пройти медобследование.
По информации The Athletic, "Реал" гарантированно получит за 30-летнего бразильца 60 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Каземиро выступал за "Реал" с 2013 года, выиграв с испанским грандом три Ла Лиги и пять Лиг Чемпионов.
19.08.2022 22:30
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Пенсы с артуром в авангарде совсем ёбнулись со своим Канте. Он конечно топовый опорник (был), но даже на пике не был лучшим в мире. А сейчас уже второй сезон показывает норм игру только короткими эпизодами, плюс травмы постоянно. Каземиро всего на год моложе, но куда стабильней и не травматичен. В пользу Канте может говорить только его адаптация в АПЛ, в то время как Каземиро в свои 30 хз как сможет адаптироваться и найти мотивацию. Но вообще-то он достаточно жёсткий и настойчивый игрок сам по себе и по стилю подходит премьер лиге.
PS
19.08.2022 22:15 #
narcot
Канте конечно, но не той версии, что сейчас(
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/95023/?c=1
Блять, вы бы ещё с ЯЯ или вообще с Кином начали бы сравнивать. Какая нах разница, каким Канте был пару сезонов назад? Речь о его состоянии сейчас.
(ответить)
Так о чем же писал великий Зигмунд Фройд?
Фетальный(зародышевый) нарциссизм.
Но что же это такое?
Это состояние зародыша, когда есть объект индивид, пуповина(тоесть связь, пренадлежность) и материнская фигура.
Разрыв связи(пуповины) с материнским организмом - это смерть.
Как это все отображается в взрослом индивиде?
Ему жизненно необходимо быть частью чего-то большего(материнской фигуры), иначе для него это гибель.
Что может выступать материнской фигурой в контексте рашки?
Это конечно президент. Ведь для тоталитарных государст обязательным условием являеться архаичное общество, живущее в фетальном нарциссизме. Где слово материнской фигуры - закон. Любое непослушание(розрыв пуповины) - смерть.
Более глубоко и масштабней матерью есть государство - рашка.
Мать рашка. Путин тоже мать, но он сменяемая материнская фигура, а рашка незыблема.
Почему кацапы такие тупые и жалкие?
Они не тупые, в стандартном понимании этого слова.
Они ограничены этим бессознательным страхом потерять связь с материнской фигурой, что для них на глубинном уровне - это гибель.
Потом там нет инакомыслия, и они аки зомби твердят одно и то же в унисон, от дятлов фапла до профессоров философии.
Потому они так яро и жестко присекают любое инакомыслие внутри и внешне. Еще раз повторю - ибо ими движет самый сильный и глубокий страх - СТРАХ ГИБЕЛИ!
Рашка не первая и не последняя.
Источник: http://fapl.ru/posts/95023/?c=1
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Ну с таким составом, если Тен Хааг не попадёт в Европу, то надо увольнять. Для ЛЧ всё же сыгранность будет ключевым фактором, плэтому тут в фаворитах - Конте, Артета и Тухель.
(ответить)
Хули толку? Сколько топов накупили, даже самый лучший игрок мира не заиграл в этой помойке. Сгнило все внутри.
(ответить)
жалкая тень мезинца канте на левой ноге
(ответить)
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал, что самым трудным защитником в его карьере был футболист «Челси» Джон Терри.
«Это Джон Терри. Мне повезло, что я играл против него в начале своей карьеры. Терри невероятно умный защитник, неуступчивый и умеющий управлять всем своим телом. Он знал, как остановить меня. Кажется, у меня не было шансов в игре против Терри»
«Не думаю, что до конца своей карьеры, мне удасться встретить кого-то похожего на него»
Мощная струя на портового транса
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Слава Украине!!!
https://www.youtube.com/watch?v=b9EJWtj5ZjI
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наконец то топ в опорку, Тен Хаг делай теперь красиво
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Родри обоссыт опять козявку
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