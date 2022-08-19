"Юнайтед" объявил о договоренности по Каземиро

Каземиро "Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" насчет приобретения полузащитника Каземиро.

Как говорится в официальном заявлении "Юнайтед", Каземиро еще предстоит согласовать личный контракт, получить рабочую визу и пройти медобследование.

По информации The Athletic, "Реал" гарантированно получит за 30-летнего бразильца 60 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Каземиро выступал за "Реал" с 2013 года, выиграв с испанским грандом три Ла Лиги и пять Лиг Чемпионов.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Реал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 22:30

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Последние комментарии:




  1. sausage 19.08.2022 23:01 # sausage
    Пенсы с артуром в авангарде совсем ёбнулись со своим Канте. Он конечно топовый опорник (был), но даже на пике не был лучшим в мире. А сейчас уже второй сезон показывает норм игру только короткими эпизодами, плюс травмы постоянно. Каземиро всего на год моложе, но куда стабильней и не травматичен. В пользу Канте может говорить только его адаптация в АПЛ, в то время как Каземиро в свои 30 хз как сможет адаптироваться и найти мотивацию. Но вообще-то он достаточно жёсткий и настойчивый игрок сам по себе и по стилю подходит премьер лиге.

    PS
    19.08.2022 22:15 #
    narcot
    Канте конечно, но не той версии, что сейчас(
    (ответить)
    Источник: http://fapl.ru/posts/95023/?c=1

    Блять, вы бы ещё с ЯЯ или вообще с Кином начали бы сравнивать. Какая нах разница, каким Канте был пару сезонов назад? Речь о его состоянии сейчас.

    (ответить)

  2. iskander8sg 19.08.2022 23:00 # iskander8sg
    Так о чем же писал великий Зигмунд Фройд?
    Фетальный(зародышевый) нарциссизм.
    Но что же это такое?
    Это состояние зародыша, когда есть объект индивид, пуповина(тоесть связь, пренадлежность) и материнская фигура.
    Разрыв связи(пуповины) с материнским организмом - это смерть.
    Как это все отображается в взрослом индивиде?
    Ему жизненно необходимо быть частью чего-то большего(материнской фигуры), иначе для него это гибель.
    Что может выступать материнской фигурой в контексте рашки?
    Это конечно президент. Ведь для тоталитарных государст обязательным условием являеться архаичное общество, живущее в фетальном нарциссизме. Где слово материнской фигуры - закон. Любое непослушание(розрыв пуповины) - смерть.
    Более глубоко и масштабней матерью есть государство - рашка.
    Мать рашка. Путин тоже мать, но он сменяемая материнская фигура, а рашка незыблема.
    Почему кацапы такие тупые и жалкие?
    Они не тупые, в стандартном понимании этого слова.
    Они ограничены этим бессознательным страхом потерять связь с материнской фигурой, что для них на глубинном уровне - это гибель.
    Потом там нет инакомыслия, и они аки зомби твердят одно и то же в унисон, от дятлов фапла до профессоров философии.
    Потому они так яро и жестко присекают любое инакомыслие внутри и внешне. Еще раз повторю - ибо ими движет самый сильный и глубокий страх - СТРАХ ГИБЕЛИ!
    Рашка не первая и не последняя.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95023/?c=1

    (ответить)

  3. royal-arsenal 19.08.2022 22:54 # royal-arsenal
    Ну с таким составом, если Тен Хааг не попадёт в Европу, то надо увольнять. Для ЛЧ всё же сыгранность будет ключевым фактором, плэтому тут в фаворитах - Конте, Артета и Тухель.

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  4. liverpo0ol 19.08.2022 22:48 # liverpo0ol
    Хули толку? Сколько топов накупили, даже самый лучший игрок мира не заиграл в этой помойке. Сгнило все внутри.

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  5. thegodfather 19.08.2022 22:42 # thegodfather
    жалкая тень мезинца канте на левой ноге

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  6. thegodfather 19.08.2022 22:40 # thegodfather
    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал, что самым трудным защитником в его карьере был футболист «Челси» Джон Терри.

    «Это Джон Терри. Мне повезло, что я играл против него в начале своей карьеры. Терри невероятно умный защитник, неуступчивый и умеющий управлять всем своим телом. Он знал, как остановить меня. Кажется, у меня не было шансов в игре против Терри»

    «Не думаю, что до конца своей карьеры, мне удасться встретить кого-то похожего на него»


    Мощная струя на портового транса

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  7. mancityman 19.08.2022 22:39 # mancityman
    Слава Украине!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=b9EJWtj5ZjI

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  8. raimbek1 19.08.2022 22:38 # raimbek1
    наконец то топ в опорку, Тен Хаг делай теперь красиво

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  9. scholes22 19.08.2022 22:34 # scholes22
    Родри обоссыт опять козявку

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