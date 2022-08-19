"Юнайтед" объявил о договоренности по Каземиро

"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" насчет приобретения полузащитника Каземиро.

Как говорится в официальном заявлении "Юнайтед", Каземиро еще предстоит согласовать личный контракт, получить рабочую визу и пройти медобследование.



По информации The Athletic, "Реал" гарантированно получит за 30-летнего бразильца 60 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Каземиро выступал за "Реал" с 2013 года, выиграв с испанским грандом три Ла Лиги и пять Лиг Чемпионов.