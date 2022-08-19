"Челси" сделал предложение по Обамеянгу

Пьер-Эмерик Обамеянг "Челси" сделал предложение "Барселоне" о покупке нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Расставшись с Ромелу Лукаку и Тимо Вернером, главный тренер "Челси" Томас Тухель был вынужден задуматься о приглашении проверенного бомбардира, и его выбор пал на Обамеянга, с которым ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии".

По информации The Athletic, "синие" предлагают за Обамеянга 15 миллионов фунтов, а также готовы отпустить в "Барселону" левого защитника Маркоса Алонсо.

"Барселона" пока не дала своего ответа. Сегодня боссы каталонского клуба проводят встречу с представителями 33-летнего габонца, после чего и будет принято решение.

Добавим, Обамеянг присоединился к "Барселоне" только в феврале, с тех пор забив 13 голов в 24 матчах.


Метки Алонсо, Барселона, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 22:00

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  1. chelsiukpro 19.08.2022 22:23 # chelsiukpro
    Челси давно сделал предложение! Только эти барсуки за 33 летнего 30млн хотят....

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