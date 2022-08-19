Тухель дисквалифицирован на один матч
Главный тренер "Челси" Томас Тухель был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 35,000 фунтов за стычку со своим коллегой из "Тоттенхэма" Антонио Конте.
Напомним, после лондонского дерби на "Стэмфорд Бридж" в прошлое воскресенье (2:2) FA обвинила Тухеля и Конте в неподобающем поведении после финального свистка.
Та стычка между двумя тренерами началась с того, что два коллеги пожали руки, однако Томас возмутился из-за того, что Антонио не смотрит ему в глаза.
Посчитав Тухеля зачинщиком этого конфликта, Ассоциация наказала Томаса и дисквалификацией, и денежным штрафом, тогда как Конте лишь заплатит 15,000 фунтов. Оба тренера свою вину признали.
При этом дисквалификация Тухеля является отложенной и вступит в силу после того, как FA в письменном виде опубликует свое решение. Таким образом, Томс будет присутствовать на бровке во время воскресного матча "Челси" против "Лидса".
19.08.2022 21:00
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