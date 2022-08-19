"Юнайтед" согласовал стоимостью Каземиро
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Реалом" относительно приобретения полузащитника Каземиро.
Sky Sports может подтвердить, что "Юнайтед" и "Реал" полностью договорились между собой — испанский гранд согласился отпустить Каземиро за 70 миллионов евро (59.5 млн. фунтов).
В ближайшие 24-48 часов Каземиро должен прибыть в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить заключительные детали четырехлетнего контракта с опцией продления на пятый год.
Издание добавляет, что теперь переход полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга в "Юнайтед" является "очень маловероятным", но "красные дьяволы" все еще находятся в диалоге с "Аяксом" насчет вингера Антони, несмотря на отклоненное предложение в 68 млн. фунтов.
19.08.2022 20:00
Просмотров: 1490
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
едет е6ать апээлОчку
(ответить)
Смотри английский футбол здесь https://vk.com/smotri_english_football1
(ответить)
Нах тот Антонина, запилили бы же Йонга сразу. Вот и ромб в пз каземир-йонг-бруно. Можно чемпик не продолжать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий