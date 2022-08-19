"Юнайтед" согласовал стоимостью Каземиро

Каземиро "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Реалом" относительно приобретения полузащитника Каземиро.

Sky Sports может подтвердить, что "Юнайтед" и "Реал" полностью договорились между собой — испанский гранд согласился отпустить Каземиро за 70 миллионов евро (59.5 млн. фунтов).

В ближайшие 24-48 часов Каземиро должен прибыть в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить заключительные детали четырехлетнего контракта с опцией продления на пятый год.

Издание добавляет, что теперь переход полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга в "Юнайтед" является "очень маловероятным", но "красные дьяволы" все еще находятся в диалоге с "Аяксом" насчет вингера Антони, несмотря на отклоненное предложение в 68 млн. фунтов.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 20:00

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  1. isidro 19.08.2022 20:55 # isidro
    едет е6ать апээлОчку

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  2. alligator1343 19.08.2022 20:28 # alligator1343
    Смотри английский футбол здесь https://vk.com/smotri_english_football1

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  3. keane16 19.08.2022 20:24 # keane16
    Нах тот Антонина, запилили бы же Йонга сразу. Вот и ромб в пз каземир-йонг-бруно. Можно чемпик не продолжать

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