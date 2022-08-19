"Наполи" арендовал Ндомбеле

"Тоттенхэм" подтвердил переход полузащитника Танги Ндомбеле в "Наполи" из Серии А на правах аренды.

Три года назад "Тоттенхэм" заплатил 65 миллионов фунтов "Лиону" за Ндомбеле, который с тех пор сыграл 91 матч за "шпор", включая 18 в прошлом сезоне во всех соревнованиях.



Вторую половину прошлого сезона Танги провел в аренде в "Лионе", где провел 15 матчей и забил один гол.



С самого начала было понятно, что Ндомбеле нет места в планах главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте на сезон 2022/23, и вот сегодня уход 25-летнего француза был подтвержден.