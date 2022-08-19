Мэддисон обсуждает новый контракт с "Лестером"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон начал переговоры со своим клубом о новом контракте.
Ранее этим летом Мэддисона сватали в различные клубы, включая "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ньюкасл", причем последний даже предложил 40 миллионов фунтов за Джеймса, получив отказ.
Сейчас у Мэддисона остается чуть менее двух лет по своему действующему контракту с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю, и "Лестер" настроен продлить сотрудничество со своим ключевым игроком.
Как сообщает The Telegraph, "лисы" уже общаются с представителями 25-летнего англичанина, но пока переговоры находятся в начальной стадии.
Добавим, Мэддисон выступает за "Лестер" после своего перехода из "Норвича" за 25 млн. фунтов в июне 2018, забив 18 голов и отдав 12 результативных передач в прошлом сезоне.
19.08.2022 18:00
Просмотров: 67
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: