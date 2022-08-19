Фофана отказывается играть за "Лестер"

Защитник "Лестера" Весле Фофана попросил своего главного тренера Брендана Роджерса не использовать его в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу.

Фофана целиком сыграл два первых матча "Лестера" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако выйти на поле "Кинг Пауэр" в субботу Весле не готов психологически.



Фофана не может сосредоточиться на футболе из-за попыток "Челси" приобрести его. К настоящему моменту "синие" сделали уже два предложения о покупке 21-летнего француза, но оба были отклонены "лисами".



The Athletic ожидает, что Роджерс не включит Фофана в заявку на ближайший матч. "Лестеру" известно о желании Весле перейти в "Челси", однако "лисы" по-прежнему требуют за своего защитника свыше 80 миллионов фунтов.