Анчелотти подтвердил, что Каземиро направляется в "Юнайтед"

Каземиро Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Каземиро направляется в "Манчестер Юнайтед".

Если верить авторитетным английским изданиям, "Юнайтед" собирается заплатить около 60 миллионов фунтов за Каземиро. А самого 30-летнего бразильца "красные дьяволы" манят долгосрочным контрактом с удвоенной зарплатой.

И хотя сделка пока окончательно не согласована, Каземиро уже попросил "Реал" отпустить его из клуба, и Анчелотти не собирается стоять у игрока на пути.

"Каземиро хочет откликнуться на новый вызов, и мы понимаем его чувства. Думаю, обратного пути уже нет".

"Я разговаривал с ним. За то, что он сделал и каким человеком является, Каземиро заслуживает нашего уважения. Сейчас переговоры продолжаются, сделка пока официально не заключена, и он все еще наш игрок, но он хочет уйти", — цитирует Анчелотти The Independent.


Метки Анчелотти, Каземиро, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 16:00

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  1. raimbek1 19.08.2022 16:19 # raimbek1
    дальше продавать фреда

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  2. quavo 19.08.2022 16:19 # quavo
    Лучший опорник европы едет в мю, збс чо

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  3. chelsiukpro 19.08.2022 16:08 # chelsiukpro
    Цена общая будет большой! Хотя му не привыкать. Игрок хороший в ЛаЛиге как в АПЛ увидим...

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  4. jack-4poker 19.08.2022 16:00 # jack-4poker
    Всех адекватных манков - с победой!

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