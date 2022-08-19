Анчелотти подтвердил, что Каземиро направляется в "Юнайтед"
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Каземиро направляется в "Манчестер Юнайтед".
Если верить авторитетным английским изданиям, "Юнайтед" собирается заплатить около 60 миллионов фунтов за Каземиро. А самого 30-летнего бразильца "красные дьяволы" манят долгосрочным контрактом с удвоенной зарплатой.
И хотя сделка пока окончательно не согласована, Каземиро уже попросил "Реал" отпустить его из клуба, и Анчелотти не собирается стоять у игрока на пути.
"Каземиро хочет откликнуться на новый вызов, и мы понимаем его чувства. Думаю, обратного пути уже нет".
"Я разговаривал с ним. За то, что он сделал и каким человеком является, Каземиро заслуживает нашего уважения. Сейчас переговоры продолжаются, сделка пока официально не заключена, и он все еще наш игрок, но он хочет уйти", — цитирует Анчелотти The Independent.
19.08.2022 16:00
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дальше продавать фреда
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Лучший опорник европы едет в мю, збс чо
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Цена общая будет большой! Хотя му не привыкать. Игрок хороший в ЛаЛиге как в АПЛ увидим...
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Всех адекватных манков - с победой!
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