"Челси" объявил о покупке Казадеи
"Челси" завершил приобретение полузащитника "Интера" Чезаре Казадеи.
Казадеи заключил с "Челси" контракт на шесть лет и стал очередной инвестицией новых владельцев лондонского клуба в будущее, после Габриэля Слонины и Кэрни Чуквуэмеки.
"Интер", владевший Чезаре с 2018 года, получит в качестве компенсации 12 миллионов фунтов. Еще 4 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, сообщает The Guardian.
Пока неясно, будет Казадеи отправлен в аренду или получит шанс в первой команде "Челси" на этот сезон. Однако покупка 19-летнего итальянца обещает стать хорошей страховкой для "синих", чьи возрастные полузащитники Нголо Канте и Жоржиньо могут покинуть клуб свободными агентами следующим летом.
19.08.2022 15:00
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Итальянец в АПЛ - как правило, провал
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Welcome to CHELSEA!!!
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Ну пацаны вы и раскричались.)))
Welcome.
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Очередное Говно (ашот)
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слонина, козодои, куре6али, куканрелле, чучваека. Пенсы троллят
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Козодой очередной топарик-ноунейм. Е6ать Членси в парашу скатилось после продажи Абрамкой хахахахаха
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