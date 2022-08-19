"Челси" объявил о покупке Казадеи

"Челси" завершил приобретение полузащитника "Интера" Чезаре Казадеи.

Казадеи заключил с "Челси" контракт на шесть лет и стал очередной инвестицией новых владельцев лондонского клуба в будущее, после Габриэля Слонины и Кэрни Чуквуэмеки.



"Интер", владевший Чезаре с 2018 года, получит в качестве компенсации 12 миллионов фунтов. Еще 4 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, сообщает The Guardian.



Пока неясно, будет Казадеи отправлен в аренду или получит шанс в первой команде "Челси" на этот сезон. Однако покупка 19-летнего итальянца обещает стать хорошей страховкой для "синих", чьи возрастные полузащитники Нголо Канте и Жоржиньо могут покинуть клуб свободными агентами следующим летом.