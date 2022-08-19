"Челси" объявил о покупке Казадеи

Чезаре Казадеи "Челси" завершил приобретение полузащитника "Интера" Чезаре Казадеи.

Казадеи заключил с "Челси" контракт на шесть лет и стал очередной инвестицией новых владельцев лондонского клуба в будущее, после Габриэля Слонины и Кэрни Чуквуэмеки.

"Интер", владевший Чезаре с 2018 года, получит в качестве компенсации 12 миллионов фунтов. Еще 4 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, сообщает The Guardian.

Пока неясно, будет Казадеи отправлен в аренду или получит шанс в первой команде "Челси" на этот сезон. Однако покупка 19-летнего итальянца обещает стать хорошей страховкой для "синих", чьи возрастные полузащитники Нголо Канте и Жоржиньо могут покинуть клуб свободными агентами следующим летом.


Метки Интер, Казадеи, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 15:00

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  1. gunnerlove 19.08.2022 16:17 # gunnerlove
    Итальянец в АПЛ - как правило, провал

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  2. chelsiukpro 19.08.2022 16:01 # chelsiukpro
    Welcome to CHELSEA!!!

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  3. sexan 19.08.2022 15:50 # sexan
    Ну пацаны вы и раскричались.)))
    Welcome.

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  4. v-0987654321 19.08.2022 15:32 # v-0987654321
    Очередное Говно (ашот)

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  5. sanchezz 19.08.2022 15:06 # sanchezz
    слонина, козодои, куре6али, куканрелле, чучваека. Пенсы троллят

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  6. slash-lfc 19.08.2022 15:01 # slash-lfc
    Козодой очередной топарик-ноунейм. Е6ать Членси в парашу скатилось после продажи Абрамкой хахахахаха

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