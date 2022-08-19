Клопп упрекнул Агбонлахора за критику "Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп упрекнул бывшего нападающего "Астон Виллы" Габриэля Агбонлахора за чересчур жесткую критику "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед", который в понедельник принимает на своем поле "Ливерпуль", сейчас находится на самом дне таблицы Премьер-Лиги, начав новый сезон с двух поражений.



Анализируя поражение "красных дьяволов" от "Брентфорда" со счетом 4:0 в прошлую субботу, Агбонлахор в эфире радиостанции talkSPORT назвал команду Эрика Тен Хага "любителями", а про игроков вроде Кристиана Эриксена, Давида Де Хеа и Лисандро Мартинеса сказал, что те "недостаточно хороши".



Слушая это, Клопп был настолько возмущен, что едва не позвонил на радиостанцию возразить Агбонлахору.



"Конечно, это была не самая приятная неделя для "Юнайтед" после матча с "Брентфордом". В такие моменты мы забываем, насколько хорош "Брентфорд". Но такого рода реакция — это так плохо. Я посмотрел первый тайм (на базе), после чего поехал домой, слушая эфир talkSPORT с Габби".



"В мой первый год он проиграл нам (с "Виллой") 6:0, и я не запомнил, чтобы в то время он был монстром по духу на поле. Но после того, что он произнес насчет "Юнайтед" в той передаче, я был близок к тому, чтобы позвонить и сказать ему: "Ты совершенно забываешь, что сам был игроком".



"Когда бывшие игроки позволяют себе подобное, становится понятно, откуда берется все остальное. Вы должны спросить себя, как вы хотите отреагировать на такого рода ситуацию", — цитирует Клоппа Sky Sports.