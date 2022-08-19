"Вест Хэм" возобновил переговоры по Эмерсону
"Вест Хэм" возобновил переговоры о покупке вингбека "Челси" Эмерсона Палмери.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Вест Хэм" решил отказаться от покупки Эмерсона из-за завышенных ожиданий 28-летнего игрока сборной Италии по зарплате.
Палмери требовал увеличить свою зарплату с текущих 70,000 до 95,000 фунтов в неделю, и для "молотобойцев" это было чересчур.
Однако сейчас, как утверждает Evening Standard, стороны вновь сели за стол переговоров, продемонстрировав готовность идти на уступки. Правда, компромисс ни по зарплате, ни по трансферной стоимости игрока пока не достигнут.
19.08.2022 12:00
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Палмера почти норм, околотоп. Немного пустоватый бегунок прыгающий. Но в целом для уровня Вест Хэма как раз для ротации
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