Сунесс: "Покупка Гордона — это большой риск для "Челси"

Энтони Гордон Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что "Челси" не нужно рисковать покупкой нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

На текущей неделе стало известно, что "Челси" улучшил свое предложение по Гордону с 40 до 45 миллионов фунтов.

Однако Сунесс советует "Челси" отказаться от этой затеи и подыскать нападающего, который может похвастать более высокой результативностью, нежели 21-летний англичанин.

"Это чертовски много денег как за игрока, который сыграл 50+ матчей".

"Думаю, это перспективный молодой игрок, но потратить 40 миллионов фунтов на него — это большой риск".

"Думаю, "Челси" нужно усиление другого рода, они нуждаются в проверенном центральном нападающем, который будет забивать голы ради удовольствия".

"Я не думаю, что этот парень придет и окажет желаемый эффект. Это риск".

"Я смотрю на стартовый состав и скамейку запасных "Челси", и я вижу, что они в порядке — им лишь не хватает проверенного бомбардира", — сообщил Сунесс talkSPORT.


Метки Гордон, Сунесс, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. m777 19.08.2022 11:26 # m777
    Гордон, Гиббс-Уайт. Ценники за бритов по-черному бешеные стали

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  2. asnural 19.08.2022 11:08 # asnural
    2ничьинастартепуль лукавит...сами видмо нацелились на него

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  3. chelsea-69 19.08.2022 11:02 # chelsea-69
    Тогда бы и пезданул имя "проверенного бомбардира"

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