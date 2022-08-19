Сунесс: "Покупка Гордона — это большой риск для "Челси"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что "Челси" не нужно рисковать покупкой нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

На текущей неделе стало известно, что "Челси" улучшил свое предложение по Гордону с 40 до 45 миллионов фунтов.



Однако Сунесс советует "Челси" отказаться от этой затеи и подыскать нападающего, который может похвастать более высокой результативностью, нежели 21-летний англичанин.



"Это чертовски много денег как за игрока, который сыграл 50+ матчей".



"Думаю, это перспективный молодой игрок, но потратить 40 миллионов фунтов на него — это большой риск".



"Думаю, "Челси" нужно усиление другого рода, они нуждаются в проверенном центральном нападающем, который будет забивать голы ради удовольствия".



"Я не думаю, что этот парень придет и окажет желаемый эффект. Это риск".



"Я смотрю на стартовый состав и скамейку запасных "Челси", и я вижу, что они в порядке — им лишь не хватает проверенного бомбардира", — сообщил Сунесс talkSPORT.