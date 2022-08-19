Конте намекнул на дальнейшие приобретения

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его клуб еще может кого-нибудь купить в остатке летнего трансферного окна.

Этим летом Конте пригласил в свою команду шестерых новичков. Также "шпоры" приобрели защитника Дестини Удоджи, оставив того в "Удинезе" на этот сезон.



Сейчас "Тоттенхэм" сосредоточен на избавлении от игроков вроде Танги Ндомбеле, Брайана Хиля, Яфета Танганги, Харри Уинкса и Серхио Регилона, однако Конте готов отпустить их, только если получит замену.



"У нас все в порядке. Но если кто-нибудь уйдет, другой игрок несомненно должен прийти. Особенно тяжело удерживать игроков, которые хотят играть регулярно".



"Нужно это очень четко понимать. Если игрок хочет уйти, чтобы играть, я должен заменить этого игрока. Это очень важно. Нам нужен состав, способный провести много матчей до ноября. Это очень важно для меня", — цитирует Конте Evening Standard.