Ван Дейк предостерег "Ливерпуль" насчет "Юнайтед"

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предостерег свою команду насчет "Манчестер Юнайтед".

Новый сезон "Ливерпуль" начал с двух ничейных результатов, но это цветочки по сравнению с тем, как стартовал "Юнайтед".



"Юнайтед" проиграл оба своих первых матча, пропустив шесть голов, и Ван Дейк чувствует, что "красные дьяволы" захотят отыграться на его команде в понедельник вечером на "Олд Траффорд".



"На мой взгляд, у них хорошая команда, у них хорошие игроки на всех позициях. Конечно, они не в лучшем положении в плане уверенности в себе, но это идеальный матч для них, чтобы изменить ситуацию".



"Мы сосредоточены на себе и хотим убедиться, что готовы к матчу. Мы упорно трудимся на этой неделе".



"Это матч огромной важности, но мы не собираемся посылать какой-либо сигнал — мы просто хотим победить и сделать все необходимое для победы".



"В предыдущие годы нам было тяжело побеждать там, хотя, не отрицаю, в прошлом сезоне мы добились там отличного результата".



"Мы сложно стартовали в этом году. Это был не лучший старт и не такой, как мы хотели, так что это будет интересный матч", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.