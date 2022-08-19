Светская хроника за пятницу

Светская хроника Дортмундская "Боруссия" не собирается приглашать Криштиану Роналду. "Реал" нашел замену Каземиро в "Ньюкасле". У Бенжамена Менди был секс с 10,000 женщин. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

ПСВ будет готов обсудить продажу вингера Коди Гакпо в "Манчестер Юнайтед" только поле ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Рейнджерс" 24 августа. (Daily Mail)

Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду считает дортмундскую "Боруссию" идеальным вариантом для себя, однако из-за своего возраста и зарплаты не подходит немецкому клубу. (Bild)

19-летний защитник "Лиона" Мало Гюсто привлек интерес "Юнайтед" и "Барселоны". (L'Equipe)

Полузащитник "Реала" Каземиро сообщил своему главному тренеру Карло Анчелотти, что хочет перейти в "Юнайтед". (Daily Mail)

"Реал" рассматривает полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса в качестве идеальной замены для Каземиро, который находится на пороге перехода в "Юнайтед". (AS)

Однако "Ньюкасл" исключает продажу Гимараэса. (Fabrizio Romano)

"Ньюкасл" улучшил до 25 миллионов фунтов свое предложение о покупке нападающего "Уотфорда" Педро Нето, но "шершни" вновь ответили отказом. (The Athletic)

"Ньюкасл" и "Уотфорд" продолжают переговоры по Нето. (Fabrizio Romano)

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард принял решение завершить интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Харри Уинксу. (The Times)

Накануне "Челси" провел встречу с представителями нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Daily Mail)

"Челси" готов отпустить в аренду вингера Кристиана Пулишича, если тот продлит свой истекающий через два года контракт. (Daily Mail)

"Интер" и два других клуба обсуждают аренду защитника "Челси" Трево Чалобы. (Fabrizio Romano)

"Фулхэм" согласовал условия личного контракта с вингером "Ромы" Джастином Клюйвертом. (The Guardian)

"Вест Хэм" улучшил свое предложение по 29-летнему полузащитнику "Брюгге" Хансу Ванакену. (Sky Sports)

АЗ отклонил предложения "Борнмута" и "Сельты" о покупке нападающего Йеспера Карлссона. (De Telegraaf)

"Кристал Пэлас" готов поспорить с "Ноттингем Форест" за плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара. (L'Equipe)

Другое

Полузащитник "Челси" Нголо Канте может пропустить месяц с травмой задней поверхности бедра. (The Telegraph)

Состояние бывшего полузащитника "Арсенала" Матье Фламини оценивается в 11.6 млрд. фунтов благодаря своим инвестициям в биохимическую компанию GFBiochemicals. Француз мог бы купить "Юнайтед", и у него еще останется половина денег. (Daily Star)

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл обручился с девушкой, которая работает стюардессой в авиакомпании British Airways. (Daily Mirror)

Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BBC)


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Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1890

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Последние комментарии:




  1. shearer1 19.08.2022 08:59 # shearer1
    Матье Фламини не такой уж дурак чтобы покупать гнилое муму.

    (ответить)

  2. skaj 19.08.2022 08:55 # skaj
    Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BigBlackCock)

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  3. animadora 19.08.2022 08:53 # animadora
    Негроид скорее всего оговорился, он имел ввиду 10000 обезьян.

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  4. isidro 19.08.2022 08:53 # isidro
    Кто ждёт Каземиро??

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  5. isidro 19.08.2022 08:50 # isidro
    Накануне "Челси" провел встречу с представителями нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Daily Mail)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95023/?c=1

    Когда такое было, чтоб игрок, оказавшийся не нужным орсинолю переходил или был интересен шольси? Теперь орсиноль главный клуб Лондона?

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  6. mata-hazard 19.08.2022 08:50 # mata-hazard
    Чёт местных каклов не видно. Наверное хозяева не дали доступ до интернета пока толканы не будут вымоты...

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  7. osnovnoy2005 19.08.2022 08:29 # osnovnoy2005
    насчёт Менди Пенка просто часто менял себе парики

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  8. mancityman 19.08.2022 08:17 # mancityman
    Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BBC)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95023/

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  9. largo-winch 19.08.2022 08:06 # largo-winch
    Состояние бывшего полузащитника "Арсенала" Матье Фламини оценивается в 11.6 млрд. фунтов благодаря своим инвестициям в биохимическую компанию GFBiochemicals. Француз мог бы купить "Юнайтед", и у него еще останется половина денег. (Daily Star

    Источник: http://fapl.ru/posts/95023/?c=1#c7621621

    да зачем ему этот Арсенал, он же 5 таких ЧЛенси может купить

    (ответить)

  10. largo-winch 19.08.2022 08:03 # largo-winch
    Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BBC)

    тупой обезьян выпросил себе пожизненное

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