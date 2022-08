Светская хроника за пятницу

Дортмундская "Боруссия" не собирается приглашать Криштиану Роналду. "Реал" нашел замену Каземиро в "Ньюкасле". У Бенжамена Менди был секс с 10,000 женщин. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

ПСВ будет готов обсудить продажу вингера Коди Гакпо в "Манчестер Юнайтед" только поле ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Рейнджерс" 24 августа. (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду считает дортмундскую "Боруссию" идеальным вариантом для себя, однако из-за своего возраста и зарплаты не подходит немецкому клубу. (Bild)



19-летний защитник "Лиона" Мало Гюсто привлек интерес "Юнайтед" и "Барселоны". (L'Equipe)



Полузащитник "Реала" Каземиро сообщил своему главному тренеру Карло Анчелотти, что хочет перейти в "Юнайтед". (Daily Mail)



"Реал" рассматривает полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса в качестве идеальной замены для Каземиро, который находится на пороге перехода в "Юнайтед". (AS)



Однако "Ньюкасл" исключает продажу Гимараэса. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" улучшил до 25 миллионов фунтов свое предложение о покупке нападающего "Уотфорда" Педро Нето, но "шершни" вновь ответили отказом. (The Athletic)



"Ньюкасл" и "Уотфорд" продолжают переговоры по Нето. (Fabrizio Romano)



Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард принял решение завершить интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Харри Уинксу. (The Times)



Накануне "Челси" провел встречу с представителями нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Daily Mail)



"Челси" готов отпустить в аренду вингера Кристиана Пулишича, если тот продлит свой истекающий через два года контракт. (Daily Mail)



"Интер" и два других клуба обсуждают аренду защитника "Челси" Трево Чалобы. (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" согласовал условия личного контракта с вингером "Ромы" Джастином Клюйвертом. (The Guardian)



"Вест Хэм" улучшил свое предложение по 29-летнему полузащитнику "Брюгге" Хансу Ванакену. (Sky Sports)



АЗ отклонил предложения "Борнмута" и "Сельты" о покупке нападающего Йеспера Карлссона. (De Telegraaf)



"Кристал Пэлас" готов поспорить с "Ноттингем Форест" за плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара. (L'Equipe)



Другое



Полузащитник "Челси" Нголо Канте может пропустить месяц с травмой задней поверхности бедра. (The Telegraph)



Состояние бывшего полузащитника "Арсенала" Матье Фламини оценивается в 11.6 млрд. фунтов благодаря своим инвестициям в биохимическую компанию GFBiochemicals. Француз мог бы купить "Юнайтед", и у него еще останется половина денег. (Daily Star)



Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл обручился с девушкой, которая работает стюардессой в авиакомпании British Airways. (Daily Mirror)



Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BBC)