Светская хроника за пятницу
Дортмундская "Боруссия" не собирается приглашать Криштиану Роналду. "Реал" нашел замену Каземиро в "Ньюкасле". У Бенжамена Менди был секс с 10,000 женщин. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
ПСВ будет готов обсудить продажу вингера Коди Гакпо в "Манчестер Юнайтед" только поле ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Рейнджерс" 24 августа. (Daily Mail)
Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду считает дортмундскую "Боруссию" идеальным вариантом для себя, однако из-за своего возраста и зарплаты не подходит немецкому клубу. (Bild)
19-летний защитник "Лиона" Мало Гюсто привлек интерес "Юнайтед" и "Барселоны". (L'Equipe)
Полузащитник "Реала" Каземиро сообщил своему главному тренеру Карло Анчелотти, что хочет перейти в "Юнайтед". (Daily Mail)
"Реал" рассматривает полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса в качестве идеальной замены для Каземиро, который находится на пороге перехода в "Юнайтед". (AS)
Однако "Ньюкасл" исключает продажу Гимараэса. (Fabrizio Romano)
"Ньюкасл" улучшил до 25 миллионов фунтов свое предложение о покупке нападающего "Уотфорда" Педро Нето, но "шершни" вновь ответили отказом. (The Athletic)
"Ньюкасл" и "Уотфорд" продолжают переговоры по Нето. (Fabrizio Romano)
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард принял решение завершить интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Харри Уинксу. (The Times)
Накануне "Челси" провел встречу с представителями нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Daily Mail)
"Челси" готов отпустить в аренду вингера Кристиана Пулишича, если тот продлит свой истекающий через два года контракт. (Daily Mail)
"Интер" и два других клуба обсуждают аренду защитника "Челси" Трево Чалобы. (Fabrizio Romano)
"Фулхэм" согласовал условия личного контракта с вингером "Ромы" Джастином Клюйвертом. (The Guardian)
"Вест Хэм" улучшил свое предложение по 29-летнему полузащитнику "Брюгге" Хансу Ванакену. (Sky Sports)
АЗ отклонил предложения "Борнмута" и "Сельты" о покупке нападающего Йеспера Карлссона. (De Telegraaf)
"Кристал Пэлас" готов поспорить с "Ноттингем Форест" за плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара. (L'Equipe)
Другое
Полузащитник "Челси" Нголо Канте может пропустить месяц с травмой задней поверхности бедра. (The Telegraph)
Состояние бывшего полузащитника "Арсенала" Матье Фламини оценивается в 11.6 млрд. фунтов благодаря своим инвестициям в биохимическую компанию GFBiochemicals. Француз мог бы купить "Юнайтед", и у него еще останется половина денег. (Daily Star)
Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл обручился с девушкой, которая работает стюардессой в авиакомпании British Airways. (Daily Mirror)
Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BBC)
19.08.2022 08:00
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Последние комментарии:
Матье Фламини не такой уж дурак чтобы покупать гнилое муму.
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Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BigBlackCock)
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Негроид скорее всего оговорился, он имел ввиду 10000 обезьян.
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Кто ждёт Каземиро??
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Накануне "Челси" провел встречу с представителями нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/95023/?c=1
Когда такое было, чтоб игрок, оказавшийся не нужным орсинолю переходил или был интересен шольси? Теперь орсиноль главный клуб Лондона?
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Чёт местных каклов не видно. Наверное хозяева не дали доступ до интернета пока толканы не будут вымоты...
(ответить)
насчёт Менди Пенка просто часто менял себе парики
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Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BBC)
Источник: http://fapl.ru/posts/95023/
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Состояние бывшего полузащитника "Арсенала" Матье Фламини оценивается в 11.6 млрд. фунтов благодаря своим инвестициям в биохимическую компанию GFBiochemicals. Француз мог бы купить "Юнайтед", и у него еще останется половина денег. (Daily Star
Источник: http://fapl.ru/posts/95023/?c=1#c7621621
да зачем ему этот Арсенал, он же 5 таких ЧЛенси может купить
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Защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что имел секс с 10,000 женщин. (BBC)
тупой обезьян выпросил себе пожизненное
(ответить)
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