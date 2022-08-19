"Юнайтед" близок к покупке Каземиро
"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению полузащитника "Реала" Каземиро.
Как сообщает Sky Sports, "Реал" готов отпустить Каземиро в "Юнайтед" за 50.7 млн. фунтов. Еще 8.5 млн. фунтов два клуба предусмотрят в виде бонусов.
30-летний бразилец получит на "Олд Траффорд" роскошный контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.
Испанская пресса ожидает, что Каземиро уже в пятницу пройдет медобследование в "Юнайтед", однако "красные дьяволы" все равно не успеют оформить сделку в срок до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в понедельник — игроку еще нужно будет получить рабочую визу.
The Telegraph добавляет, что после оформления Каземиро "Юнайтед" бросит все силы на согласование трансфера вингера ПСВ Коди Гакпо, который оценивается в 34 млн. фунтов.
19.08.2022 07:00
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Последние комментарии:
Кек, лучше бы Ореоля Ромеу брали, чем этого списанный материал.
Запомните, Реал своих лучших игроков никогда не отдаёт. Только списанный шлак типа Мората, Игуаин, Озел, Йовеч, Байл и прочие....
Даже Кросс и Модрид, которым по 35 до сих пор играют в Реале
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Удивительно, что Реал согласен его отдать. Он же еще пару лет может приносить бешеную пользу меренгам.
Надеются на Тчуамени так что ли?
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Скажите, местные олды-манки, на хрена вам тот Каземиро. Или это уже жест отчаяния?
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