"Юнайтед" близок к покупке Каземиро

Каземиро "Манчестер Юнайтед" близок к приобретению полузащитника "Реала" Каземиро.

Как сообщает Sky Sports, "Реал" готов отпустить Каземиро в "Юнайтед" за 50.7 млн. фунтов. Еще 8.5 млн. фунтов два клуба предусмотрят в виде бонусов.

30-летний бразилец получит на "Олд Траффорд" роскошный контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.

Испанская пресса ожидает, что Каземиро уже в пятницу пройдет медобследование в "Юнайтед", однако "красные дьяволы" все равно не успеют оформить сделку в срок до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в понедельник — игроку еще нужно будет получить рабочую визу.

The Telegraph добавляет, что после оформления Каземиро "Юнайтед" бросит все силы на согласование трансфера вингера ПСВ Коди Гакпо, который оценивается в 34 млн. фунтов.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 19.08.2022 07:55 # largo-winch
    Кек, лучше бы Ореоля Ромеу брали, чем этого списанный материал.
    Запомните, Реал своих лучших игроков никогда не отдаёт. Только списанный шлак типа Мората, Игуаин, Озел, Йовеч, Байл и прочие....
    Даже Кросс и Модрид, которым по 35 до сих пор играют в Реале

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  2. staryi-eblan 19.08.2022 07:42 # staryi-eblan
    Удивительно, что Реал согласен его отдать. Он же еще пару лет может приносить бешеную пользу меренгам.

    Надеются на Тчуамени так что ли?

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  3. apl-nash 19.08.2022 07:40 # apl-nash
    Скажите, местные олды-манки, на хрена вам тот Каземиро. Или это уже жест отчаяния?

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