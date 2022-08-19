"Юнайтед" близок к покупке Каземиро

"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению полузащитника "Реала" Каземиро.

Как сообщает Sky Sports, "Реал" готов отпустить Каземиро в "Юнайтед" за 50.7 млн. фунтов. Еще 8.5 млн. фунтов два клуба предусмотрят в виде бонусов.



30-летний бразилец получит на "Олд Траффорд" роскошный контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.



Испанская пресса ожидает, что Каземиро уже в пятницу пройдет медобследование в "Юнайтед", однако "красные дьяволы" все равно не успеют оформить сделку в срок до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в понедельник — игроку еще нужно будет получить рабочую визу.



The Telegraph добавляет, что после оформления Каземиро "Юнайтед" бросит все силы на согласование трансфера вингера ПСВ Коди Гакпо, который оценивается в 34 млн. фунтов.