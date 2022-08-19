"Аякс" отклонил предложение "Юнайтед" по Антони
"Аякс" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Антони.
Антони сватают в "Юнайтед" все лето, однако свое предложение по 22-летнему бразильцу "красные дьяволы" направили только в минувшую среду, сообщает The Athletic.
"Юнайтед" выразил готовность заплатить за Антони, забившего 18 голов в 57 матчах за "Аякс", 80 миллионов евро (67.6 млн. фунтов), но клуб из Амстердама ответил отказом.
По информации The Athletic, "красные дьяволы" настроены пессимистично относительно своих шансов заполучить Антони и едва ли будут улучшать свое предложение, потому что "Аякс" хочет сохранить свою звезду.
19.08.2022 06:00
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