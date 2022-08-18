"Вест Хэм" победил "Виборг"

"Вест Хэм" сделал большой шаг к групповому этапу Лиги Конференций, выиграв первый матч раунда плей-офф квалификации против "Виборга" со счетом 3:1.

Счет в матче на Лондонском стадионе был открыт в середине первого тайма, когда Джанлука Скамакка головой замкнул подачу другого новичка "молотобойцев" Максвела Корне.



Во втором тайме за "Вест Хэм" отличились Джаррод Боуэн и Мичейл Антонио, на что "Виборг" смог ответить лишь голом Якоба Бонде.



Через недели команды встретятся в Дании и определят судьбу путевки в групповой этап.



"Вест Хэм" (Англия) — "Виборг" (Дания) — 3:1 (1:0)



Голы: Скамакка 23, Боуэн 64, Антонио 78 — Бонде 69.



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Огбонна (Керер 66), Джонсон, Эшби, Ковентри (Даунс 84), Соучек, Боуэн (Бенрахма 66), Лансини (Форнальс 45), Корне, Скамакка (Антонио 67).