"Юнайтед" обдумывает покупку Карраско

Янник Карраско "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Атлетико" Яннику Карраско.

В последние дни с переходом в "Юнайтед" связывают Матеуса Кунью, Альваро Морату и Жоау Фелиша, однако The Telegraph утверждает, что на самом деле на "Олд Траффорд" может отправиться их партнер по команде Карраско.

"Атлетико" готов отпустить Янника за 25.5 млн. фунтов, что делает 28-летнего бельгийца гораздо более реалистичной целью, нежели Антони из "Аякса".

Сейчас Карраско проводит свой второй период в "Атлетико", который он на пару лет оставил ради заработков в Китае. В прошлом сезоне Ла Лиги Янник забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 34 матчах.


Метки Атлетико, Карраско, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 18.08.2022 23:11 # mansoor
    Самое то что не хватает для чемпионства хахахах

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  2. keane16 18.08.2022 23:06 # keane16
    А вот этот днарь нах не нужен

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