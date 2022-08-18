Каземиро раздумывает над переходом в "Юнайтед"

Каземиро Полузащитник "Реала" Каземиро всерьез размышляет над возможностью перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" вступил в переговоры насчет покупки Каземиро после того, как не смог договориться с полузащитником "Ювентуса" Адриеном Рабьо.

По информации ESPN, в среду вечером представители Каземиро провели встречу с "Реалом", чтобы обсудить интерес "красных дьяволов".

Также Каземиро собирается поговорить с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти и, как ожидается, примет решение насчет своего будущего до конца этой недели.

"Юнайтед" манит Каземиро долгосрочным контрактом и большими деньгами, в то же время место 30-летнего бразильца в стартовом составе "Реала" находится под угрозой из-за появления в команде Орельена Тчуамени.

ESPN добавляет, что изначально Каземиро был решительно настроен против ухода из "Реала", но сейчас всерьез задумался насчет трансфера.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 22:00

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  1. xah 18.08.2022 22:48 # xah
    Как всегда подбираем старых цп и цоп игроков. Матич, Мата, Швайни и тп.

    (ответить)

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