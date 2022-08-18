Каземиро раздумывает над переходом в "Юнайтед"
Полузащитник "Реала" Каземиро всерьез размышляет над возможностью перейти в "Манчестер Юнайтед".
"Юнайтед" вступил в переговоры насчет покупки Каземиро после того, как не смог договориться с полузащитником "Ювентуса" Адриеном Рабьо.
По информации ESPN, в среду вечером представители Каземиро провели встречу с "Реалом", чтобы обсудить интерес "красных дьяволов".
Также Каземиро собирается поговорить с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти и, как ожидается, примет решение насчет своего будущего до конца этой недели.
"Юнайтед" манит Каземиро долгосрочным контрактом и большими деньгами, в то же время место 30-летнего бразильца в стартовом составе "Реала" находится под угрозой из-за появления в команде Орельена Тчуамени.
ESPN добавляет, что изначально Каземиро был решительно настроен против ухода из "Реала", но сейчас всерьез задумался насчет трансфера.
18.08.2022 22:00
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Как всегда подбираем старых цп и цоп игроков. Матич, Мата, Швайни и тп.
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