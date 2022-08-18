Конте: "Это не первый и не последний раз, когда у двух тренеров возникают разногласия"

Антонио Конте и Томас Тухель Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что FA было не обязательно предъявлять обвинения ему и Томасу Тухелю из "Челси".

В прошлое воскресенье Тухеля и Конте дважды разнимали на "Стэмфорд Бридж", а после финального свистка оба тренера получили по красной карточке от рефери Энтони Тэйлора.

На следующий после лондонского дерби день Ассоциация обвинила обоих в неподобающем поведении, и Конте считает это излишним, хотя и готов признать свою вину.

"Я видел, что FA выдвинула в адрес нас обоих более мягкие обвинения, не так ли? И мы должны их принять".

"Мы должны признать свою вину и с уважением отнестись к их решению. Но порой такие ситуации возникают".

"Это не первый и не последний раз, когда два тренера не ведут себя правильно и когда у них возникают разногласия".

"Но важнее всего то, чтобы мы двигались дальше и уважали друг друга. Для меня эта история осталась позади", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки FA, Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 21:00

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  1. sausage 18.08.2022 21:09 # sausage
    Вообще он прав в чём-то. Стычки у тренеров были и раньше и им ничего в основном не было. Просто здесь набежало куча людей их разнимать и получилась массовая разборка, вроде как они её спровоцировали. Дали бы им друг друга нахуй послать наедине, может и не было бы никаких санкций.

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