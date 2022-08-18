Дин жалеет, что не пригласил Тэйлора к монитору
Арбитр VAR Майк Дин жалеет, что не пригласил рефери Энтони Тэйлора к монитору после эпизода, когда Кристиан Ромеро из "Тоттенхэма" схватил за волосы Марка Кукурелью из "Челси".
Данный инцидент случился в концовке лондонского дерби на "Стэмфорд Бридж" в прошлое воскресенье, сразу перед тем, как "Тоттенхэм" сравнял счет (2:2).
Дин и Тэйлор оставили без внимания грубость со стороны Ромеро, и теперь Майк жалеет об этом.
"Будучи арбитром VAR, я не мог назначить свободный удар, но я мог рекомендовать Тэйлору посетить монитор на предмет красной карточки. За считанные секунды я должен был изучить эпизод, в котором Ромеро схватил Кукурелью за волосы, и я решил, что это не было умышленной грубостью".
"С тех пор я изучил повторы, поговорил с другими рефери и, поразмышляв, понял, что должен был попросить Тэйлора подойти к монитору у бровки и посмотреть самому. Последнее слово всегда за рефери в поле".
"Это показывает, что ты всегда учишься, хотя я провел более двух десятилетий в качестве арбитра Премьер-Лиги", — пишет Дин в своей колонке в Daily Mail.
18.08.2022 20:00
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Мля, когда я говорил что старые ебанаты у пульта не повысят качество судейства, это и имел в виду
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Пидарас с поля к монитору переехал и клоунада продолжается.
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