Дин жалеет, что не пригласил Тэйлора к монитору

Арбитр VAR Майк Дин жалеет, что не пригласил рефери Энтони Тэйлора к монитору после эпизода, когда Кристиан Ромеро из "Тоттенхэма" схватил за волосы Марка Кукурелью из "Челси".

Данный инцидент случился в концовке лондонского дерби на "Стэмфорд Бридж" в прошлое воскресенье, сразу перед тем, как "Тоттенхэм" сравнял счет (2:2).



Дин и Тэйлор оставили без внимания грубость со стороны Ромеро, и теперь Майк жалеет об этом.



"Будучи арбитром VAR, я не мог назначить свободный удар, но я мог рекомендовать Тэйлору посетить монитор на предмет красной карточки. За считанные секунды я должен был изучить эпизод, в котором Ромеро схватил Кукурелью за волосы, и я решил, что это не было умышленной грубостью".



"С тех пор я изучил повторы, поговорил с другими рефери и, поразмышляв, понял, что должен был попросить Тэйлора подойти к монитору у бровки и посмотреть самому. Последнее слово всегда за рефери в поле".



"Это показывает, что ты всегда учишься, хотя я провел более двух десятилетий в качестве арбитра Премьер-Лиги", — пишет Дин в своей колонке в Daily Mail.