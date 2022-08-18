Роджерс не ожидает ухода Фофана

Весле Фофана Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что не ожидает продажи защитника Весле Фофана этим летом.

Ранее "Лестер" отклонил уже два предложения "Челси" о покупке Фофана. По слухам, "синие" собираются предпринять третью попытку и готовы сделать Весле самым дорогим защитником в мире.

Роджерс не может обещать, что Фофана непременно останется в "Лестере", но в то же время не верит, что 21-летний француз уйдет.

"Будет ли Фофана игроком "Лестера" после закрытия трансферного окна? Я не забегаю так далеко вперед".

"Идея в том, что он все еще игрок "Лестера". Он не продается. Если ничего не изменится, я бы ожидал, что он будет здесь".

"У меня нет новостей относительно нашего с вами предыдущего разговора. С ним мы разговаривали несколько раз, и это останется между нами. У нас нормальные отношения", — цитирует Роджерса Sky Sports.


Метки Лестер, Роджерс, Фофана

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 19:00

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  1. chelsiukpro 18.08.2022 19:54 # chelsiukpro
    Ладно вам оставте его в Лестере Броджерсу! Просмотрите других

    (ответить)

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