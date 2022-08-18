FA предъявила обвинения "Сити"

FA предъявила обвинения "Манчестер Сити" касательно появления болельщиков на поле "Этихад" после окончания матча против "Астон Виллы" в заключительном туре прошлого сезона Премьер-Лиги.

Напомним, в прошлом сезоне интрига в чемпионской гонке сохранялась до последнего тура, причем тот матч с "Виллой" 22 мая "Сити" начал с того, что пропустил два гола.



В конце концов "горожане" одержали победу 3:2 и сохранили за собой чемпионское звание, а после финального свистка фанаты высыпали на поле.



Здесь не обошлось без происшествий, потому что голкипер "вилланов" Робин Ольсен получил по голове от хулигана. Также болельщики нецензурно выражались и использовали пиротехнику.



Теперь у "Сити" есть время до четверга, 25 августа, чтобы ответить на предъявленные Ассоциацией обвинения.