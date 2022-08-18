"Форест" согласовал покупку Гиббс-Уайта за 44.5 млн. фунтов
"Ноттингем Форест" согласовал покупку полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта за 44.5 млн. фунтов.
Эта сумма, как сообщает Sky Sports, включает в себя бонусы на 9.5 млн. фунтов, которые зависят от успехов Гиббс-Уайта и того, удастся ли "Форест" остаться в Премьер-Лиге.
В ближайшие 24 часа 22-летний англичанин должен пройти медобследование, после чего подпишет контракт с "лесниками".
Главный тренер "Форест" Стив Купер знает Гиббс-Уайта по совместной работе в Суонси" в сезоне 2020/21 и с самого начала рассматривал Моргана в качестве своей цели номер один по укреплению центра поля.
Добавим, Гиббс-Уайт сыграл каждую минуту двух первых матчей "волков" в этом сезоне Премьер-Лиги.
18.08.2022 17:00
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Последние комментарии:
Симпатичный этот Гиббс-Уайт. Возможно и выстрелит в Форест, где свободы у него будет побольше, чем слишком строгой схеме Волков. Ценник только конечно безумный. Но тут, как говорится, се ля ви
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Включая 9.5 в виде бонусов, читайте не только заголовок.
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Лесники либо здорово ебанулись, либо там конкретные гении собрались, которые знают истинную цену игрокам и их потенциал.
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Они что ебанулись? 44 ляма
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Во, идиоты
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Сезон не начался, а эти уже на выход собрались
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Income - 4.50m
Expenditure - 141.70
Overall balance -137.20
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с такими ценниками 80кк за Хуйнеза еще не так зашкварно
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