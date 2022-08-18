"Форест" согласовал покупку Гиббс-Уайта за 44.5 млн. фунтов

Морган Гиббс-Уайт "Ноттингем Форест" согласовал покупку полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта за 44.5 млн. фунтов.

Эта сумма, как сообщает Sky Sports, включает в себя бонусы на 9.5 млн. фунтов, которые зависят от успехов Гиббс-Уайта и того, удастся ли "Форест" остаться в Премьер-Лиге.

В ближайшие 24 часа 22-летний англичанин должен пройти медобследование, после чего подпишет контракт с "лесниками".

Главный тренер "Форест" Стив Купер знает Гиббс-Уайта по совместной работе в Суонси" в сезоне 2020/21 и с самого начала рассматривал Моргана в качестве своей цели номер один по укреплению центра поля.

Добавим, Гиббс-Уайт сыграл каждую минуту двух первых матчей "волков" в этом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Вулверхэмптон, Гиббс-Уайт, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 17:00

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  1. gary47 18.08.2022 18:28 # gary47
    Симпатичный этот Гиббс-Уайт. Возможно и выстрелит в Форест, где свободы у него будет побольше, чем слишком строгой схеме Волков. Ценник только конечно безумный. Но тут, как говорится, се ля ви

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  2. element-ekb 18.08.2022 18:24 # element-ekb
    Включая 9.5 в виде бонусов, читайте не только заголовок.

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  3. takernotagiver 18.08.2022 17:54 # takernotagiver
    Лесники либо здорово ебанулись, либо там конкретные гении собрались, которые знают истинную цену игрокам и их потенциал.

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  4. bulbinsky 18.08.2022 17:53 # bulbinsky
    Они что ебанулись? 44 ляма

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  5. gunnerlove 18.08.2022 17:50 # gunnerlove
    Во, идиоты

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  6. puhovik-vengera 18.08.2022 17:34 # puhovik-vengera
    Сезон не начался, а эти уже на выход собрались

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  7. alexomck 18.08.2022 17:14 # alexomck
    Income - 4.50m
    Expenditure - 141.70

    Overall balance -137.20

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  8. slash-lfc 18.08.2022 17:05 # slash-lfc
    с такими ценниками 80кк за Хуйнеза еще не так зашкварно

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