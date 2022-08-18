"Форест" согласовал покупку Гиббс-Уайта за 44.5 млн. фунтов

"Ноттингем Форест" согласовал покупку полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта за 44.5 млн. фунтов.

Эта сумма, как сообщает Sky Sports, включает в себя бонусы на 9.5 млн. фунтов, которые зависят от успехов Гиббс-Уайта и того, удастся ли "Форест" остаться в Премьер-Лиге.



В ближайшие 24 часа 22-летний англичанин должен пройти медобследование, после чего подпишет контракт с "лесниками".



Главный тренер "Форест" Стив Купер знает Гиббс-Уайта по совместной работе в Суонси" в сезоне 2020/21 и с самого начала рассматривал Моргана в качестве своей цели номер один по укреплению центра поля.



Добавим, Гиббс-Уайт сыграл каждую минуту двух первых матчей "волков" в этом сезоне Премьер-Лиги.