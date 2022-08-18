Вернер раскритиковал тактику Тухеля

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер раскритиковал тактику главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.

Проведя два сезона в "Челси", этим летом Вернер вернулся в "РБ Лейпциг" за 25 миллионов фунтов.

По словам Тимо, он был недоволен невозможностью играть регулярно, а также тем, каким образом использовал его Тухель.

"Для меня важно получать удовольствие от игры в футбол. Конечно, я добился огромных успехов в "Челси", но в последнее время я слегка перестал получать удовольствие, потому что уже не играл регулярно".

"Думаю, игровая система тренера не была идеальной для меня. Поэтому я и захотел сделать новый шаг. Я в том возрасте, когда хочу играть как можно больше".

"Я правда добился огромных успехов с "Челси" — самых больших успехов в своей карьере. "Челси" всегда будет особенным клубом для меня. Я буду поддерживать отношения со многими игроками команды", — цитирует Вернера Daily Mirror.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 16:00

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  1. makeewadim 18.08.2022 16:26 # makeewadim
    когда он только переходил я писал здесь: Что он полный кретин!!!! Что Клопяра большой молодец, что не купил его! ps/ Хотя Клопяра лох)Купив Нуньеза

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  2. jirrort 18.08.2022 16:22 # jirrort
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  3. yela 18.08.2022 16:10 # yela
    Редкий додик

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  4. torreselnino 18.08.2022 16:08 # torreselnino
    Заголовок должен был быть:"Вернер перестал получать удовольствие"

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