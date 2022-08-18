Вернер раскритиковал тактику Тухеля
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер раскритиковал тактику главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.
Проведя два сезона в "Челси", этим летом Вернер вернулся в "РБ Лейпциг" за 25 миллионов фунтов.
По словам Тимо, он был недоволен невозможностью играть регулярно, а также тем, каким образом использовал его Тухель.
"Для меня важно получать удовольствие от игры в футбол. Конечно, я добился огромных успехов в "Челси", но в последнее время я слегка перестал получать удовольствие, потому что уже не играл регулярно".
"Думаю, игровая система тренера не была идеальной для меня. Поэтому я и захотел сделать новый шаг. Я в том возрасте, когда хочу играть как можно больше".
"Я правда добился огромных успехов с "Челси" — самых больших успехов в своей карьере. "Челси" всегда будет особенным клубом для меня. Я буду поддерживать отношения со многими игроками команды", — цитирует Вернера Daily Mirror.
18.08.2022 16:00
Просмотров: 1204
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
когда он только переходил я писал здесь: Что он полный кретин!!!! Что Клопяра большой молодец, что не купил его! ps/ Хотя Клопяра лох)Купив Нуньеза
(ответить)
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Редкий додик
(ответить)
Заголовок должен был быть:"Вернер перестал получать удовольствие"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий