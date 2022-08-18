"Юнайтед" обратился насчет Каземиро

"Манчестер Юнайтед" обратился к "Реалу" насчет приобретения полузащитника Каземиро.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" не будет покупать Адриена Рабьо из-за завышенных аппетитов полузащитника "Ювентуса" по зарплате.



BBC подтверждает информацию о том, что новой целью для "красных дьяволов" стал Каземиро, который выступает за "Реал" с 2013 года, за это время трижды выиграв Ла Лигу и пять раз Лигу Чемпионов.



В Мадриде у Каземиро есть контракт до 2025 года, однако "Юнайтед" манит 30-летнего бразильца соглашением до 2027 с гораздо более высокой зарплатой.



Трансфер Каземиро, чье место в стартовом составе "Реала" оказалось под угрозой из-за прихода Орельена Тчуамени, может обойтись "Юнайтед" в 60 миллионов фунтов.