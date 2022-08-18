"Сити" не хочет продавать Силву

Бернарду Силва "Манчестер Сити" не хочет продавать Бернарду Силву и не ожидает предложений других клубов о покупке португальского полузащитника.

На протяжении предыдущих недель Силву сватали в "Барселону", а накануне появилась информация, что ПСЖ готов заплатить 59 миллионов фунтов за Силву.

Однако Sky Sports утверждает, что для приобретения 28-летнего игрока сборной Португалии потребовалась бы сумма "гораздо больше".

Кроме того, "Сити" потребовалась бы замена, прежде чем Силве было бы позволено покинуть "Этихад", а отыскать игрока такого калибра менее чем за две недели до закрытия трансферного окна непросто.

Впрочем, чемпионы Премьер-Лиги и не ожидают ухода Силвы. Представители Бернарду не сообщали клубу о желании их клиента покинуть Манчестер.


Метки Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 14:00

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