"Сити" не хочет продавать Силву
"Манчестер Сити" не хочет продавать Бернарду Силву и не ожидает предложений других клубов о покупке португальского полузащитника.
На протяжении предыдущих недель Силву сватали в "Барселону", а накануне появилась информация, что ПСЖ готов заплатить 59 миллионов фунтов за Силву.
Однако Sky Sports утверждает, что для приобретения 28-летнего игрока сборной Португалии потребовалась бы сумма "гораздо больше".
Кроме того, "Сити" потребовалась бы замена, прежде чем Силве было бы позволено покинуть "Этихад", а отыскать игрока такого калибра менее чем за две недели до закрытия трансферного окна непросто.
Впрочем, чемпионы Премьер-Лиги и не ожидают ухода Силвы. Представители Бернарду не сообщали клубу о желании их клиента покинуть Манчестер.
18.08.2022 14:00
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КОРОЛИ!!!
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