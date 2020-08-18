"Юнайтед" задумывается о приглашении Беговича
"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении запасного голкипера "Эвертона" Асмира Беговича.
Этим летом "Юнайтед" проводил на пенсию Ли Гранта, а Дина Хендерсона отправил в аренду в "Ноттингем Форест".
У главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага по-прежнему есть Том Хитон, однако "красные дьяволы" помышляют о приглашении еще одного голкипера на подстраховку своему первому номеру Давиду Де Хеа.
Как сообщает talkSPORT, "Юнайтед" ищет на эту роль голкипера с опытом, и внимание "дьяволов" привлек 35-летний Бегович, ранее поигравший за "Стоук", "Челси" и "Борнмут".
18.08.2022 13:00
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