"Юнайтед" задумывается о приглашении Беговича

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении запасного голкипера "Эвертона" Асмира Беговича.

Этим летом "Юнайтед" проводил на пенсию Ли Гранта, а Дина Хендерсона отправил в аренду в "Ноттингем Форест".



У главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага по-прежнему есть Том Хитон, однако "красные дьяволы" помышляют о приглашении еще одного голкипера на подстраховку своему первому номеру Давиду Де Хеа.



Как сообщает talkSPORT, "Юнайтед" ищет на эту роль голкипера с опытом, и внимание "дьяволов" привлек 35-летний Бегович, ранее поигравший за "Стоук", "Челси" и "Борнмут".