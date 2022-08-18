Кейта чувствует себя несчастным в "Ливерпуле"

Наби Кейта Полузащитник Наби Кейта чувствует себя несчастным в "Ливерпуле" и помышляет о смене клуба.

За четыре года в "Ливерпуле" после своего перехода из "РБ Лейпциг" Кейта так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе, сыграв 117 матчей и забив 11 голов.

Как утверждает Sky Sports Germany, Наби недоволен своей ситуацией на "Энфилде" — недоволен настолько, что даже свернул переговоры с "красными" о новом контракте.

Действующий же контракт Кейта истекает уже следующим летом. Тем не менее, "Ливерпуль" не заинтересован в продаже 27-летнего гвинейца, особенно в свете своих травм на старте нового сезона.


Метки Кейта, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 12:00

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  1. b84 18.08.2022 13:09 # b84
    конченный лох
    абсолютный трансферный провал

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  2. bangladesh 18.08.2022 12:58 # bangladesh
    ну он рил слабый, даже несмотря на травмы. уже Эллиоту конкуренцию проигрывает...

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  3. naby-keita 18.08.2022 12:57 # naby-keita
    да пошёл ты нахуй, мразь

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  4. sanchezz 18.08.2022 12:53 # sanchezz
    так проваливай к херам, чухан. Просто чудовищный провал его покупка

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  5. tursa 18.08.2022 12:46 # tursa
    ну слава богу, пусть валит, а лучше если свалит сейчас, главное сначала замену найти хотя бы бареллу какого-то

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  6. alexomck 18.08.2022 12:25 # alexomck
    Свободу Наби Кейта!

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  7. arsenverim 18.08.2022 12:19 # arsenverim
    Затмил Джеррарда своей игрой в Ливерпуле. Настоящая легенда.

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  8. gerrard08 18.08.2022 12:14 # gerrard08
    Ну не конченый? попроси своего агента лямов за 20-25 пристроить свою хрустальную задницу в какой-нибудь рб или ювентус. Нет блять, надо просидеть до конца контракта, навариться по злату, полечиться в санатории и в стиле обиженки уйти.

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