Кейта чувствует себя несчастным в "Ливерпуле"
Полузащитник Наби Кейта чувствует себя несчастным в "Ливерпуле" и помышляет о смене клуба.
За четыре года в "Ливерпуле" после своего перехода из "РБ Лейпциг" Кейта так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе, сыграв 117 матчей и забив 11 голов.
Как утверждает Sky Sports Germany, Наби недоволен своей ситуацией на "Энфилде" — недоволен настолько, что даже свернул переговоры с "красными" о новом контракте.
Действующий же контракт Кейта истекает уже следующим летом. Тем не менее, "Ливерпуль" не заинтересован в продаже 27-летнего гвинейца, особенно в свете своих травм на старте нового сезона.
18.08.2022 12:00
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конченный лох
абсолютный трансферный провал
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ну он рил слабый, даже несмотря на травмы. уже Эллиоту конкуренцию проигрывает...
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да пошёл ты нахуй, мразь
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так проваливай к херам, чухан. Просто чудовищный провал его покупка
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ну слава богу, пусть валит, а лучше если свалит сейчас, главное сначала замену найти хотя бы бареллу какого-то
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Свободу Наби Кейта!
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Затмил Джеррарда своей игрой в Ливерпуле. Настоящая легенда.
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Ну не конченый? попроси своего агента лямов за 20-25 пристроить свою хрустальную задницу в какой-нибудь рб или ювентус. Нет блять, надо просидеть до конца контракта, навариться по злату, полечиться в санатории и в стиле обиженки уйти.
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