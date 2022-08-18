Полузащитник Наби Кейта чувствует себя несчастным в "Ливерпуле" и помышляет о смене клуба.

За четыре года в "Ливерпуле" после своего перехода из "РБ Лейпциг" Кейта так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе, сыграв 117 матчей и забив 11 голов.



Как утверждает Sky Sports Germany, Наби недоволен своей ситуацией на "Энфилде" — недоволен настолько, что даже свернул переговоры с "красными" о новом контракте.



Действующий же контракт Кейта истекает уже следующим летом. Тем не менее, "Ливерпуль" не заинтересован в продаже 27-летнего гвинейца, особенно в свете своих травм на старте нового сезона.