"Пэлас" может вернуть Ван-Биссаку всего за 10 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" готов продать защитника Аарона Ван-Биссаку назад в "Кристал Пэлас", потеряв на игроке 40 миллионов фунтов.

Три года назад "Юнайтед" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Ван-Биссаки из "Пэлас", однако Аарон совершенно провалил прошлый сезон, перестав проходить в стартовый состав и не совершив ни одного результативного действия.



Как утверждает The Telegraph, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов отказаться от Ван-Биссаки, отпустив 24-летнего англичанина назад в "Пэлас".



Правда, "орлы" готовы заплатить за Ван-Биссаку только 10 млн. фунтов, что позволило бы записать Аарона одним из крупнейших трансферных провалов "Юнайтед".



Клуб с "Олд Траффорд" уже присмотрел замену Ван-Биссаке, предложив дортмундской "Боруссии" 12.6 млн. фунтов за Тома Менье. Именно бельгийца, которому в сентябре исполняется 31, Тен Хаг видит в качестве конкурента для Диогу Далота на правом фланге обороны.