"Пэлас" может вернуть Ван-Биссаку всего за 10 млн. фунтов

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" готов продать защитника Аарона Ван-Биссаку назад в "Кристал Пэлас", потеряв на игроке 40 миллионов фунтов.

Три года назад "Юнайтед" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Ван-Биссаки из "Пэлас", однако Аарон совершенно провалил прошлый сезон, перестав проходить в стартовый состав и не совершив ни одного результативного действия.

Как утверждает The Telegraph, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг готов отказаться от Ван-Биссаки, отпустив 24-летнего англичанина назад в "Пэлас".

Правда, "орлы" готовы заплатить за Ван-Биссаку только 10 млн. фунтов, что позволило бы записать Аарона одним из крупнейших трансферных провалов "Юнайтед".

Клуб с "Олд Траффорд" уже присмотрел замену Ван-Биссаке, предложив дортмундской "Боруссии" 12.6 млн. фунтов за Тома Менье. Именно бельгийца, которому в сентябре исполняется 31, Тен Хаг видит в качестве конкурента для Диогу Далота на правом фланге обороны.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 11:00

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  1. isidro 18.08.2022 11:18 # isidro
    Нельзя отдавать

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  2. chelsiukpro 18.08.2022 11:15 # chelsiukpro
    Лучший крайний защитник АПЛ всего за 10млн .....

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  3. suddenly 18.08.2022 11:08 # suddenly
    >>Правда, "орлы" готовы заплатить за Ван-Биссаку только 10 млн. фунтов

    Миха: "Пэлас" может вернуть Ван-Биссаку всего за 10 млн. фунтов

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