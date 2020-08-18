Глэйзеры собираются продать долю в "Юнайтед"

Братья Глэйзеры Семейство Глэйзеров ведет эксклюзивные переговоры о продаже доли в клубе частной инвестиционной компании Apollo.

На текущей неделе появились слухи, что Глэйзеры готовы продать "Юнайтед" за 5 миллиардов фунтов. Таблоиды утверждали, что у американского семейства есть несколько потенциальных покупателей.

Однако Daily Mail удалось выяснить, что братья Аврам и Джоэл Глэйзеры планируют сохранить свои акции, а заодно и контроль над клубом. Речь идет о продаже долей некоторых других членов их семьи.

Выкупить эту миноритарную долю акций, накануне подскочивших в цене аж на 7.1% на фондовой бирже Нью-Йорка, хочет Apollo, которая в свою очередь может привлечь других инвесторов для заключения сделки.

В данный момент переговоры продолжаются и носят эксклюзивный характер, однако ожидается, что компромисс не будет достигнут раньше следующего месяца.


Метки Apollo, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 10:00

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  1. quavo 18.08.2022 10:47 # quavo
    Арабы должны выкупить у этих жидяр и навести порядок. Мне нравится как устроена структура в мс и псж. Это не конченные американцы какие то. Люди порядочные

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  2. quavo 18.08.2022 10:46 # quavo
    Клуб пошел по пизде

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