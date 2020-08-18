Глэйзеры собираются продать долю в "Юнайтед"
Семейство Глэйзеров ведет эксклюзивные переговоры о продаже доли в клубе частной инвестиционной компании Apollo.
На текущей неделе появились слухи, что Глэйзеры готовы продать "Юнайтед" за 5 миллиардов фунтов. Таблоиды утверждали, что у американского семейства есть несколько потенциальных покупателей.
Однако Daily Mail удалось выяснить, что братья Аврам и Джоэл Глэйзеры планируют сохранить свои акции, а заодно и контроль над клубом. Речь идет о продаже долей некоторых других членов их семьи.
Выкупить эту миноритарную долю акций, накануне подскочивших в цене аж на 7.1% на фондовой бирже Нью-Йорка, хочет Apollo, которая в свою очередь может привлечь других инвесторов для заключения сделки.
В данный момент переговоры продолжаются и носят эксклюзивный характер, однако ожидается, что компромисс не будет достигнут раньше следующего месяца.
18.08.2022 10:00
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Арабы должны выкупить у этих жидяр и навести порядок. Мне нравится как устроена структура в мс и псж. Это не конченные американцы какие то. Люди порядочные
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Клуб пошел по пизде
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