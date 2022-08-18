Магуайр, вероятно, будет отправлен в запас на матч с "Ливерпулем"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рискует лишиться места в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в следующий понедельник.

Магуайр целиком провел матчи против "Брентфорда" и "Брайтона", однако два поражения с шестью пропущенными голами заставили главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага крепко задуматься насчет изменений в линии обороны.

Как стало известно Manchester Evening News, на домашний матч против "Ливерпуля" Тен Хаг "почти наверняка" вернет в стартовый состав Рафаэля Варана.

При этом наиболее вероятным кандидатом на роль партнера Варана по центру обороны является новичок Лисандро Мартинес, в субботу против "Брентфорда" замененный уже в перерыве.

Если это предсказание сбудется, то 29-летнему Магуайру придется довольствоваться местом на скамейке запасных. Кроме того, это может вызвать новую волну спекуляций насчет смены капитана в "Юнайтед".


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 09:00

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  1. gerrard08 18.08.2022 09:17 # gerrard08
    Да мля, почему?(

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  2. hammersmith 18.08.2022 09:12 # hammersmith
    маск сам выйдет в старте, скорее всего

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  3. isidro 18.08.2022 09:08 # isidro
    Ждём-с!

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