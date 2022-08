Светская хроника за четверг

Предложение "Манчестер Юнайтед" по Жоау Фелишу отклонено. "Ноттингем Форест" договорился с Уссемом Ауаром. "Тоттенхэм" хочет Руслана Малиновского. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры насчет нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (Marca)



Предложение "Юнайтед" в 110 миллионов фунтов о покупке Фелиша было отклонено. (AS)



"Юнайтед" завершил интерес к бразильскому вингеру "Аякса" Антони. (De Telegraaf)



"Юнайтед" обратился к "Реалу" насчет полузащитника Каземиро. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" готов заплатить 67 млн. фунтов за Каземиро, а самому игроку предлагает зарплату в 360,000 фунтов в неделю. (Relevo)



Каземиро не заинтересован в переходе в "Юнайтед". (takSPORT)



"Юнайтед" обдумывает приглашение голкипера менхенгладбахской "Боруссии" Яна Зоммер. (Sky Sports)



"Спортинг" проявил интерес к нападающему "Юнайтед" Криштиану Роналду. (90min)



Совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер хочет сохранить Роналду в клубе. (Manchester Evening News)



Если Пьер-Эмерику Обамеянгу будет суждено покинуть "Барселону" этим летом, он выберет "Челси", а не "Юнайтед". (The Telegraph)



"Челси" отпустит вингера Каллума Хадсон-Одои в аренду. (BBC)



Защитник Весле Фофана разочарован тем, что "Лестер" завышает цену, мешая его переходу в "Челси". (The Times)



"Ноттингем Форест" согласовал условия личного контракта с плеймейкером "Лиона" Уссемом Ауаром. (L'Equipe)



Вингер Виллиан близок к подписанию контракта с "Фулхэмом" и уже тренируется с "дачниками". (Evening Standard)



"Тоттенхэм" хочет украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. (TuttoAtalanta)



Вингер "Арсенала" Николя Пепе близок к переходу в "Ниццу" на правах аренды. (Daily Mail)



"Саутгемптон" и "Ньюкасл" сражаются за нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша. (The Telegraph)



Другое



"Челси" проводит расследование касательно расистских оскорблений нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". (The Sun)



"Тоттенхэм" назначил своим ведущим скаутом Леонардо Габбанини, который ранее поработал в "Уотфорде" и "Удинезе". (Evening Standard)



Всего три года назад рекордное приобретение "Вулверхэмптона" Матеуш Нунеш работал в семейной пекарне в Лиссабоне. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз расплакался в суде, назвав ночь в полицейском участке после ареста "худшим опытом в своей жизни". (Daily Mirror)



Болельщики "Юнайтед" в шутку попросили Илона Маска отправить их капитана Харри Магуайра на Марс в случае покупки клуба. (talkSPORT)