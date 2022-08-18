Светская хроника за четверг
Предложение "Манчестер Юнайтед" по Жоау Фелишу отклонено. "Ноттингем Форест" договорился с Уссемом Ауаром. "Тоттенхэм" хочет Руслана Малиновского. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры насчет нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (Marca)
Предложение "Юнайтед" в 110 миллионов фунтов о покупке Фелиша было отклонено. (AS)
"Юнайтед" завершил интерес к бразильскому вингеру "Аякса" Антони. (De Telegraaf)
"Юнайтед" обратился к "Реалу" насчет полузащитника Каземиро. (Manchester Evening News)
"Юнайтед" готов заплатить 67 млн. фунтов за Каземиро, а самому игроку предлагает зарплату в 360,000 фунтов в неделю. (Relevo)
Каземиро не заинтересован в переходе в "Юнайтед". (takSPORT)
"Юнайтед" обдумывает приглашение голкипера менхенгладбахской "Боруссии" Яна Зоммер. (Sky Sports)
"Спортинг" проявил интерес к нападающему "Юнайтед" Криштиану Роналду. (90min)
Совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер хочет сохранить Роналду в клубе. (Manchester Evening News)
Если Пьер-Эмерику Обамеянгу будет суждено покинуть "Барселону" этим летом, он выберет "Челси", а не "Юнайтед". (The Telegraph)
"Челси" отпустит вингера Каллума Хадсон-Одои в аренду. (BBC)
Защитник Весле Фофана разочарован тем, что "Лестер" завышает цену, мешая его переходу в "Челси". (The Times)
"Ноттингем Форест" согласовал условия личного контракта с плеймейкером "Лиона" Уссемом Ауаром. (L'Equipe)
Вингер Виллиан близок к подписанию контракта с "Фулхэмом" и уже тренируется с "дачниками". (Evening Standard)
"Тоттенхэм" хочет украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. (TuttoAtalanta)
Вингер "Арсенала" Николя Пепе близок к переходу в "Ниццу" на правах аренды. (Daily Mail)
"Саутгемптон" и "Ньюкасл" сражаются за нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша. (The Telegraph)
Другое
"Челси" проводит расследование касательно расистских оскорблений нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". (The Sun)
"Тоттенхэм" назначил своим ведущим скаутом Леонардо Габбанини, который ранее поработал в "Уотфорде" и "Удинезе". (Evening Standard)
Всего три года назад рекордное приобретение "Вулверхэмптона" Матеуш Нунеш работал в семейной пекарне в Лиссабоне. (The Sun)
Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз расплакался в суде, назвав ночь в полицейском участке после ареста "худшим опытом в своей жизни". (Daily Mirror)
Болельщики "Юнайтед" в шутку попросили Илона Маска отправить их капитана Харри Магуайра на Марс в случае покупки клуба. (talkSPORT)
18.08.2022 08:00
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Арестович попытался объяснить, почему на Украине уже вот 30 лет не строятся заводы и инфраструктура:
"На Украине ничего толкового построить нельзя. Тут у каждого должна быть глиняная хата, берданка и соломенная шляпа, вот и всё"
(ответить)
Россияне массово ездят в Беларусь купить с хорошей «скидкой» одежду ушедших из РФ брендов, пишут «Известия».
«Цены на порядок ниже, чем в России».
но ведь санкции же им ни по чем?(
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Братики, привет!
Вчера писал про конченного ноулайфера thegodfather
Дата регистрации: 04 марта 2017 г. 15:18
Комментариев на сайте: 45238
45238 / 5 лет = 9048 за год
9048 / 12 = 754 в месяц
754 / 30 = 25 в день
ноулайферское создание, бери пример с наркорота — пости жёлтый мусор за три копейки, на батон с маргарином хватит
Источник: http://fapl.ru/posts/94983/?c=1#c7620606
Сегодня чекаем его статку — 45329
ПРИКИНЬТЕ, эта вафельница написала за день 91 коммент.
У чувачка явно очень насыщенная жизнь, бьёт ключом и всё такое))
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https://twitter.com/ipazii/status/1206497568345198593
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Я не русня и я горжусь этим!!!
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За все время выступлений в Премьер-Лиге Демба лишь однажды был признан Игроком Месяца, но большинству болельщиков сенегалец, конечно, запомнился тем, что удержал на поводке "Ливерпуль" и Стивена Джеррарда, мчавшихся к титулу в сезоне 2013/14.
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Фелиш еще одна португальская плакса
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Я - Русич, и горжусь этим!
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Данилу Фролкина уже поймали ?
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Андрофаги — древний народ Восточной Европы предположительно финно-угорского происхождения, живший предположительно в междуречье верхнего Днепра и Дона.
В переводе с греческого языка их название означает «людоеды». Согласно Геродоту, жили в верховьях Днепра к северу от скифов, на востоке от невров.
Предположение, что слово андрофаги, это греческий перевод иранского наименования мордвинов — мардха-вар (от корней mard — «человек», xvar— «пожирать»)
Вот откуда русня произошла, понятно почему эти орки такие кровожадные твари.
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бедный МЮ, чисто жесткая черная полоса у клуба, а казалось бы ...
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Когда дикая свинья вые6ала дикую собаку, появился первый русский!!!
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