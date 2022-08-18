Светская хроника за четверг

Светская хроника Предложение "Манчестер Юнайтед" по Жоау Фелишу отклонено. "Ноттингем Форест" договорился с Уссемом Ауаром. "Тоттенхэм" хочет Руслана Малиновского. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры насчет нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (Marca)

Предложение "Юнайтед" в 110 миллионов фунтов о покупке Фелиша было отклонено. (AS)

"Юнайтед" завершил интерес к бразильскому вингеру "Аякса" Антони. (De Telegraaf)

"Юнайтед" обратился к "Реалу" насчет полузащитника Каземиро. (Manchester Evening News)

"Юнайтед" готов заплатить 67 млн. фунтов за Каземиро, а самому игроку предлагает зарплату в 360,000 фунтов в неделю. (Relevo)

Каземиро не заинтересован в переходе в "Юнайтед". (takSPORT)

"Юнайтед" обдумывает приглашение голкипера менхенгладбахской "Боруссии" Яна Зоммер. (Sky Sports)

"Спортинг" проявил интерес к нападающему "Юнайтед" Криштиану Роналду. (90min)

Совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер хочет сохранить Роналду в клубе. (Manchester Evening News)

Если Пьер-Эмерику Обамеянгу будет суждено покинуть "Барселону" этим летом, он выберет "Челси", а не "Юнайтед". (The Telegraph)

"Челси" отпустит вингера Каллума Хадсон-Одои в аренду. (BBC)

Защитник Весле Фофана разочарован тем, что "Лестер" завышает цену, мешая его переходу в "Челси". (The Times)

"Ноттингем Форест" согласовал условия личного контракта с плеймейкером "Лиона" Уссемом Ауаром. (L'Equipe)

Вингер Виллиан близок к подписанию контракта с "Фулхэмом" и уже тренируется с "дачниками". (Evening Standard)

"Тоттенхэм" хочет украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. (TuttoAtalanta)

Вингер "Арсенала" Николя Пепе близок к переходу в "Ниццу" на правах аренды. (Daily Mail)

"Саутгемптон" и "Ньюкасл" сражаются за нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша. (The Telegraph)

Другое

"Челси" проводит расследование касательно расистских оскорблений нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". (The Sun)

"Тоттенхэм" назначил своим ведущим скаутом Леонардо Габбанини, который ранее поработал в "Уотфорде" и "Удинезе". (Evening Standard)

Всего три года назад рекордное приобретение "Вулверхэмптона" Матеуш Нунеш работал в семейной пекарне в Лиссабоне. (The Sun)

Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз расплакался в суде, назвав ночь в полицейском участке после ареста "худшим опытом в своей жизни". (Daily Mirror)

Болельщики "Юнайтед" в шутку попросили Илона Маска отправить их капитана Харри Магуайра на Марс в случае покупки клуба. (talkSPORT)


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Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2194

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Последние комментарии:




  1. rockinrolla 18.08.2022 09:13 # rockinrolla
    Арестович попытался объяснить, почему на Украине уже вот 30 лет не строятся заводы и инфраструктура:

    "На Украине ничего толкового построить нельзя. Тут у каждого должна быть глиняная хата, берданка и соломенная шляпа, вот и всё"

    (ответить)

  2. zheka000000 18.08.2022 09:08 # zheka000000
    Россияне массово ездят в Беларусь купить с хорошей «скидкой» одежду ушедших из РФ брендов, пишут «Известия».

    «Цены на порядок ниже, чем в России».

    но ведь санкции же им ни по чем?(

    (ответить)

  3. sellman 18.08.2022 09:05 # sellman
    Братики, привет!

    Вчера писал про конченного ноулайфера thegodfather

    Дата регистрации: 04 марта 2017 г. 15:18

    Комментариев на сайте: 45238

    45238 / 5 лет = 9048 за год
    9048 / 12 = 754 в месяц
    754 / 30 = 25 в день

    ноулайферское создание, бери пример с наркорота — пости жёлтый мусор за три копейки, на батон с маргарином хватит

    Источник: http://fapl.ru/posts/94983/?c=1#c7620606

    Сегодня чекаем его статку — 45329

    ПРИКИНЬТЕ, эта вафельница написала за день 91 коммент.
    У чувачка явно очень насыщенная жизнь, бьёт ключом и всё такое))

    (ответить)

  4. isidro 18.08.2022 08:59 # isidro
    https://twitter.com/ipazii/status/1206497568345198593

    (ответить)

  5. electric 18.08.2022 08:40 # electric
    Я не русня и я горжусь этим!!!

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  6. meshuggah 18.08.2022 08:38 # meshuggah
    За все время выступлений в Премьер-Лиге Демба лишь однажды был признан Игроком Месяца, но большинству болельщиков сенегалец, конечно, запомнился тем, что удержал на поводке "Ливерпуль" и Стивена Джеррарда, мчавшихся к титулу в сезоне 2013/14.

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  7. armyanoyeb77 18.08.2022 08:37 # armyanoyeb77
    Фелиш еще одна португальская плакса

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  8. gucman 18.08.2022 08:29 # gucman
    Я - Русич, и горжусь этим!

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  9. fowler9 18.08.2022 08:25 # fowler9
    Данилу Фролкина уже поймали ?

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  10. admet 18.08.2022 08:16 # admet
    Андрофаги — древний народ Восточной Европы предположительно финно-угорского происхождения, живший предположительно в междуречье верхнего Днепра и Дона.
    В переводе с греческого языка их название означает «людоеды». Согласно Геродоту, жили в верховьях Днепра к северу от скифов, на востоке от невров.
    Предположение, что слово андрофаги, это греческий перевод иранского наименования мордвинов — мардха-вар (от корней mard — «человек», xvar— «пожирать»)

    Вот откуда русня произошла, понятно почему эти орки такие кровожадные твари.

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  11. wengerrrro 18.08.2022 08:15 # wengerrrro
    бедный МЮ, чисто жесткая черная полоса у клуба, а казалось бы ...

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  12. mancityman 18.08.2022 08:07 # mancityman
    Когда дикая свинья вые6ала дикую собаку, появился первый русский!!!

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