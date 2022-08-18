Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит до месяца с травмой мышечного характера.

Ромеро полностью сыграл оба первых матча "Тоттенхэма" в новом сезоне Премьер-Лиги, но в минувшее воскресенье против "Челси" получил травму.



The Athletic предполагает, что Кристиан проведет в лазарете до месяца, и это будет насыщенный месяц для "шпор", которым в течение этого времени предстоит сыграть шесть матчей Премьер-Лиги, в том числе против "Манчестер Сити" 10 сентября.



Во время отсутствия 24-летнего аргентинца главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте может обратиться к Давинсону Санчесу или арендованному у "Барселоны" Клеману Лангле.